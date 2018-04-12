Подо льдами канадской Арктики нашли уникальные соленые озера
Ученые нашли на Канадском Арктическом архипелаге озера, которые могут рассказать нечто новое о ледяных мирах Солнечной системы.
Ученые нашли на Канадском Арктическом архипелаге озера, которые могут рассказать нечто новое о ледяных мирах Солнечной системы.
Высоко в канадской Арктике, под 500-метровым слоем льда, нашлись два подледниковых водоема.
Максимальная температура воды там достигает -10.5 градусов по Цельсию, и она должна быть очень соленой, чтобы не замерзать.
В похожем холодном и соленом состоянии находится подповерхностный океан спутника Юпитера Европы, где, по мнению ученых, возможно существование жизни.
Данные исследования команды Альбертского университета опубликованы в журнале Science Advances.
Впервые — в Канаде
Два озера обнаружились при радарной съемке горы Девон Айс Кэп, находящейся на острове Девон, высоко в канадском арктическом архипелаге.
«Я была невероятно удивлена и немного озадачена, — говорит Аня Рутишаузер, ведущий автор исследования. — Я точно не искала подледниковые озера».
Хотя водные системы под большими льдами скорее похожи, ледник острова Девон считался замерзшим до самого основания.
Это первые подледниковые озера, найденные в канадской Арктике, они предположительно занимают площадь от пяти до восьми квадратных километров.
«Это удивительная находка, я действительно не ожидал, что такое найдется при геофизическом исследовании столь малого ледника», — говорит профессор Мартин Сигерт из Имперского колледжа Лондона, не участвовавший в исследовании.
«Насколько я знаю, это уникальная озерная система. [Более чем] 400 подледниковых озер Антарктиды, как считается, состоят из пресной воды. Следовательно, любой живой организм, зародившийся в них, тоже может быть уникальным», — добавил он.
Жизнь при температуре замерзания
Вода в найденных озерах приблизительно в пять раз более соленая, чем морская, что понижает ее температуру замерзания по сравнению с пресной.
Другие подледниковые озера в Гренландии или Антарктиде — пресноводные, они образовались в результате таяния оснований ледников. Тепло земной коры исходит от пластов горных пород и изолируется крупными ледниковыми слоями.
Слой канадских ледников недостаточно толстый, чтобы обеспечить эту теплоизоляцию, достаточную для таяния.
Насыщенную солью воду изучали на примере ледника Тейлора в Антарктиде, в сухих долинах
Это интересно. Чем больше мест мы исследуем, тем больше подледниковых озер находим. Так же, как и в неледниковых условиях, здесь может быть большое разнообразие видов озер и форм жизни.
Карман Европы
На многие вопросы у исследователей пока нет ответа. Возможно, в этом регионе существует целая сеть озер, кроме этих двух, и еще предстоит определить их размер.
Потенциал возникновения жизни в этой среде — насущный вопрос, потому что там может существовать огромная изолированная микробная среда обитания.
«Вероятность существования жизни в этой системе высока, хотя смоделированные температуры показывают, что биологическая активность может быть сильно ограничена
Это может дать подсказку и о жизни за пределами Земли.
Доктор наук Клэр Казенс из
Впереди дальнейшие радарные исследования, и Аня Рутишаузер с коллегами надеется однажды получить доступ к водам озер, чтобы лучше понять эту экосистему изнутри.
Это могло бы помочь, считает Мюррей, найти «ключ к пониманию природы поддержания жизни в подобных ледниковых океанических системах в Солнечной системе и вне ее».
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