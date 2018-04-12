Подо льдами канадской Арктики нашли уникальные соленые озера

Озера находятся под ледником Девон в канадской Арктике | Источник: ANJA RUTISHAUSER

Высоко в канадской Арктике, под 500-метровым слоем льда, нашлись два подледниковых водоема.

Максимальная температура воды там достигает -10.5 градусов по Цельсию, и она должна быть очень соленой, чтобы не замерзать.

В похожем холодном и соленом состоянии находится подповерхностный океан спутника Юпитера Европы, где, по мнению ученых, возможно существование жизни.

Данные исследования команды Альбертского университета опубликованы в журнале Science Advances.

На уровне 1,2 - 1,7 км над уровнем моря озера расположены в длинных котловинах возле горной цепи | Источник: NASA/ANJA RUTISHAUSER

Впервые — в Канаде

Два озера обнаружились при радарной съемке горы Девон Айс Кэп, находящейся на острове Девон, высоко в канадском арктическом архипелаге.

«Я была невероятно удивлена и немного озадачена, — говорит Аня Рутишаузер, ведущий автор исследования. — Я точно не искала подледниковые озера».

Источник: GREGORY NG

Хотя водные системы под большими льдами скорее похожи, ледник острова Девон считался замерзшим до самого основания.

Это первые подледниковые озера, найденные в канадской Арктике, они предположительно занимают площадь от пяти до восьми квадратных километров.

«Это удивительная находка, я действительно не ожидал, что такое найдется при геофизическом исследовании столь малого ледника», — говорит профессор Мартин Сигерт из Имперского колледжа Лондона, не участвовавший в исследовании.

«Насколько я знаю, это уникальная озерная система. [Более чем] 400 подледниковых озер Антарктиды, как считается, состоят из пресной воды. Следовательно, любой живой организм, зародившийся в них, тоже может быть уникальным», — добавил он.

Исследование проводилось с помощью радарной антенны, установленной на крыльях самолета | Источник: TOM RICHTER

Жизнь при температуре замерзания

Вода в найденных озерах приблизительно в пять раз более соленая, чем морская, что понижает ее температуру замерзания по сравнению с пресной.

Другие подледниковые озера в Гренландии или Антарктиде — пресноводные, они образовались в результате таяния оснований ледников. Тепло земной коры исходит от пластов горных пород и изолируется крупными ледниковыми слоями.

Слой канадских ледников недостаточно толстый, чтобы обеспечить эту теплоизоляцию, достаточную для таяния.

Насыщенную солью воду изучали на примере ледника Тейлора в Антарктиде, в сухих долинах Мак-Мердо. Там подобный водоем снабжается морской водой из древней бухты.

Из-за горного расположения эти озера находятся выше уровня моря, и такие соленые они из-за высокой минерализации окружающих гор.

Это интересно. Чем больше мест мы исследуем, тем больше подледниковых озер находим. Так же, как и в неледниковых условиях, здесь может быть большое разнообразие видов озер и форм жизни. Профессор Джемма Уэдхэм Университет Бристоля

Радарные исследования проводились в течение четырех лет | Источник: ANJA RUTISHAUSER

Карман Европы

На многие вопросы у исследователей пока нет ответа. Возможно, в этом регионе существует целая сеть озер, кроме этих двух, и еще предстоит определить их размер.

Потенциал возникновения жизни в этой среде — насущный вопрос, потому что там может существовать огромная изолированная микробная среда обитания.

Авторы исследования предполагают, что озера могли быть изолированы от окружающей среды в течение 120 тысяч лет.

«Вероятность существования жизни в этой системе высока, хотя смоделированные температуры показывают, что биологическая активность может быть сильно ограничена из-за низкой температуры», — сказала Би-би-си Элисон Мюррей из Института исследования пустыни Невады.

Вид из кабины летчика исследовательского самолета | Источник: GREGORY NG

Это может дать подсказку и о жизни за пределами Земли.

Доктор наук Клэр Казенс из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии поясняет: «Хотя химический состав этих озер может отличаться от океанических сред ледяных спутников вроде Европы (шестой спутник Юпитера), их похожие экстремальные условия помогут понять, насколько пригодны для жизни гиперминерализованные подледниковые воды».

Впереди дальнейшие радарные исследования, и Аня Рутишаузер с коллегами надеется однажды получить доступ к водам озер, чтобы лучше понять эту экосистему изнутри.

Это могло бы помочь, считает Мюррей, найти «ключ к пониманию природы поддержания жизни в подобных ледниковых океанических системах в Солнечной системе и вне ее».