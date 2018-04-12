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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Московских восьмиклассников проверят на наркотики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Учащихся восьмых классов московских школ будут проверять на незаконное потребление наркотических и психотропных веществ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«На основании результатов тестирования школьников в 2018 году в Москве будет организована индивидуальная работа с учащимися, допускающими немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ и их родителями. Кроме того, в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включат учащихся восьмых классов», — сказали в пресс-службе.

Ранее тестирование проводилось среди учеников 10-х классов и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.

В прошлом году в Москве провели 49,9 тыс. профилактических осмотроа по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств в 601 образовательной организации. Подтверждающее химико-токсикологическое исследование бпомогло выявить 29 потребителей наркотиков.

«Проведенное в 2016—2017 учебном году тестирование среди учащихся показало положительные результаты. В частности, наблюдается снижение количества отказавшихся от прохождения медицинских профилактических осмотров с 32% в 2014—2015 учебном году до 15,7% в 2016—2017», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты в качестве положительного результата также отмечают возможность выявления «группы риска» из числа отказавшихся от тестирования и возможность организации дальнейшей адресной работы с ними.

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