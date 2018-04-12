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15:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Школьник из Казани признан лучшим в России знатоком информатики

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). Команда Татарстана вернулась из Ульяновска, где прошел заключительный этап XXX всероссийской олимпиады школьников по информатике, с победой.

Казанские школьники заняли призовые места одновременно в нескольких номинациях, а один из них стал абсолютным чемпионом среди учащихся 9 классов.

В этом году в состязаниях приняли участие 244 школьника из 85 регионов страны. Татарстан представляла команда из 20 человек — ребята из Казани и Набережных Челнов. В общей сложности дипломы победителей олимпиады получили 19 школьников из разных уголков России, а 90 человек стали ее призерами.

Ученик лицея им. Н. И. Лобачевского Ильдар Гайнуллин занял первое место среди 9-классников. Старшеклассники из этого же лицея Рамазан Рахматуллин и Асхат Сахабиев получили дипломы победителей среди учащихся 11 классов, хотя абсолютным лидером в этой возрастной группе стал Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга — именно он в своей возрастной группе и по итогам олимпиады в целом набрал максимальное количество очков. Главная награда среди 10-классников досталась Владимиру Романову из Москвы.

Ученики лицея им. Н. И. Лобачевского Азат Исмагилов и Исмагил Сайфутдинов стали призерами конкурса. Игорь Зверев, Николай Терехов, Арсений Староверов из гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой Московского района и Булат Миннахметов из лицея № 131 Вахитовского района тоже были отмечены наградами, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Напомним, ранее 9-классница из Казани Мадина Тагирова стала абсолютным победителем всероссийской олимпиады по химии.

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