Нарушения ПДД можно проверить и распечатать фото через egov.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Столичным департаментом внутренних дел с 11 по 30 апреля проводится
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Столичным департаментом внутренних дел с 11 по 30 апреля проводится
В рамках мероприятия выявляются должники по административным штрафам, лица, не имеющие права управления транспортным средством, а также управляющие с подложными государственными номерами посредством автоматической системы контроля транспортного потока и
«Одним из новшеств ОПМ является то, что за нарушения ПДД, ранее зафиксированные автоматическими системами, нарушителям выдаются уведомления об уплате штрафа, в случае неуплаты административного штрафа в течение пяти суток с момента получения уведомления будут приняты меры по принудительному исполнению, вплоть до водворения транспортного средства на специализированную стоянку, а также изъятие технических паспортов ТС», — говорится в сообщении.
Проверить и оплатить свои штрафы можно следующими способами: в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства egov.kz, в
При поступлении денежных средств на банковский код квитанцию необходимо отправить на WhatsApp по номеру 8−776−197−23−48, после чего штраф будет погашен.
Следует отметить, что при проверке штрафов через
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