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14:13 (мск), источник: Kazinform

Нарушения ПДД можно проверить и распечатать фото через egov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Столичным департаментом внутренних дел с 11 по 30 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер-2018», передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Kazinform

В рамках мероприятия выявляются должники по административным штрафам, лица, не имеющие права управления транспортным средством, а также управляющие с подложными государственными номерами посредством автоматической системы контроля транспортного потока и аппаратно-программного комплекса «Сергек».

«Одним из новшеств ОПМ является то, что за нарушения ПДД, ранее зафиксированные автоматическими системами, нарушителям выдаются уведомления об уплате штрафа, в случае неуплаты административного штрафа в течение пяти суток с момента получения уведомления будут приняты меры по принудительному исполнению, вплоть до водворения транспортного средства на специализированную стоянку, а также изъятие технических паспортов ТС», — говорится в сообщении.

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Проверить и оплатить свои штрафы можно следующими способами: в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства egov.kz, в рассчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также через интернет-сайты в мобильных приложениях qamqor.gov.kz, Kaspi.kz, egov.kz, HandyPay, MyPay homebank.kz и т. д.

При поступлении денежных средств на банковский код квитанцию необходимо отправить на WhatsApp по номеру 8−776−197−23−48, после чего штраф будет погашен.

Следует отметить, что при проверке штрафов через интернет-сайт qamqor.gov.kz необходимо зайти в закладку «узнай о своих штрафах», далее ввести ИИН владельца транспорта, и в случаях наличия нарушений, зафиксированных системами фотовидеофиксации, там же можно распечатать фото данных нарушений.

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