Много воздуха и зелени, уличная мебель, современные светильники и брусчатка. Сегодня красноярцам показали, как будет выглядеть проспект Мира (а вслед за ним и другие центральные улицы). Стандарты их благоустройства представили на КЭФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как изменятся улицы в связи с современными тенденциями урбанистики, решили представить на примере проспекта Мира. Экспозиция, признаться, впечатляет.

— Даже на КЭФ можно убедиться, насколько это удобное и уютное пространство притягивает людей, — отметил Антон Шаталов, управляющий партнёр ООО «Проектдевелопмент». — Наша общая задача — поднять в Красноярске планку стандарта благоустройства объектов в области и дизайна, и качества.

Главное — пешеходы. А еще — доступность, комфорт, безопасность и эстетика, — вот основные принципы благоустройства.