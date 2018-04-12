Красноярцам показали, как будет выглядеть проспект Мира
Зрелище впечатляющее.
Зрелище впечатляющее.
Много воздуха и зелени, уличная мебель, современные светильники и брусчатка. Сегодня красноярцам показали, как будет выглядеть проспект Мира (а вслед за ним и другие центральные улицы). Стандарты их благоустройства представили на КЭФ, сообщили в
Как изменятся улицы в связи с современными тенденциями урбанистики, решили представить на примере проспекта Мира. Экспозиция, признаться, впечатляет.
— Даже на КЭФ можно убедиться, насколько это удобное и уютное пространство притягивает людей, — отметил Антон Шаталов, управляющий партнёр ООО «Проектдевелопмент». — Наша общая задача — поднять в Красноярске планку стандарта благоустройства объектов в области и дизайна, и качества.
Главное — пешеходы. А еще — доступность, комфорт, безопасность и эстетика, — вот основные принципы благоустройства.
— Такие стандарты должны стать трафаретом, по которому будет обновляться город на Енисее, — подчеркнул глава Красноярска Сергей Еремин. — И начнём с проспекта Мира. В текущем году центральную ось магистрали необходимо преобразить.
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