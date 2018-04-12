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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцам показали, как будет выглядеть проспект Мира

Зрелище впечатляющее.

Много воздуха и зелени, уличная мебель, современные светильники и брусчатка. Сегодня красноярцам показали, как будет выглядеть проспект Мира (а вслед за ним и другие центральные улицы). Стандарты их благоустройства представили на КЭФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как изменятся улицы в связи с современными тенденциями урбанистики, решили представить на примере проспекта Мира. Экспозиция, признаться, впечатляет.

— Даже на КЭФ можно убедиться, насколько это удобное и уютное пространство притягивает людей, — отметил Антон Шаталов, управляющий партнёр ООО «Проектдевелопмент». — Наша общая задача — поднять в Красноярске планку стандарта благоустройства объектов в области и дизайна, и качества.

Главное — пешеходы. А еще — доступность, комфорт, безопасность и эстетика, — вот основные принципы благоустройства.

— Такие стандарты должны стать трафаретом, по которому будет обновляться город на Енисее, — подчеркнул глава Красноярска Сергей Еремин. — И начнём с проспекта Мира. В текущем году центральную ось магистрали необходимо преобразить.

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