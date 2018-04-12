Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опасное сближение самолетов РФ с эсминцем США произошло у Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
Тест: справитесь ли вы с заданиями, которые решали 5-классники?
Экс-глава Польши: мы заплатили большую цену на недопонимание с РФ
Виктория Дайнеко экстремально похудела
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
Мигранты во Франции оденутся в старые костюмы экс-президента
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
15:36 (мск), источник: 36on.ru

Общественники просят Вадима Кстенина спасти корабль «Меркурий»

Представители общественного совета при Управлении архитектуры обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой обратить серьезное внимание на состояние памятника фрегату «Меркурий». По их словам макет корабля находится в плачевном состоянии и в любое время может рухнуть.

Источник: 36on.ru

Вопрос сохранения памятника был рассмотрен членами Совета на заседании, которое состоялось в конце марта. Участники обсуждения отметили, что на сегодняшний день крен корабля составляет уже 50%.

Напомним, речь о судьбе памятника шла еще в 2015 году, когда вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин предложил снять корабль с постамента и провести экспертизу его состояния. По результатам проведенной экспертизы должно было быть принято решение относительно того, как дальше поступить с «Меркурием».

— Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым, — отмечают общественники, — К сожалению, бетонная опора подмывается течением, и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015 году крен памятника составлял 47%, сейчас корабль постепенно продолжает наклоняться к воде. Что хорошо видно по фото, сделанным с разницей в один год.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Общественники просят Вадима Кстенина спасти корабль «Меркурий»
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь