Общественники просят Вадима Кстенина спасти корабль «Меркурий»

Вопрос сохранения памятника был рассмотрен членами Совета на заседании, которое состоялось в конце марта. Участники обсуждения отметили, что на сегодняшний день крен корабля составляет уже 50%.
Напомним, речь о судьбе памятника шла еще в 2015 году, когда вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин предложил снять корабль с постамента и провести экспертизу его состояния. По результатам проведенной экспертизы должно было быть принято решение относительно того, как дальше поступить с «Меркурием».
— Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым, — отмечают общественники, — К сожалению, бетонная опора подмывается течением, и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению.
В 2015 году крен памятника составлял 47%, сейчас корабль постепенно продолжает наклоняться к воде. Что хорошо видно по фото, сделанным с разницей в один год.
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