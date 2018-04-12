Проект ученых ВГУ «Твердая вода» получит грант 2 млн рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Проект ученых Воронежского госуниверситета «Твердая вода» победил в программе «Старт» Фонда содействия инновациям, сообщила пресс-служба вуза в среду, 11 апреля. Победители получат грант в 2 млн рублей.

Конкурс Фонда содействия инновациям поддерживает малые инновационные предприятия, которые занимаются разработкой товара или изделия с использованием результатов своих научно-технических исследований. При этом разработка должна быть на начальной стации и иметь потенциал коммерциализации.

Проект ученых ВГУ «Твердая вода» был создан по инициативе ректора вуза Дмитрия Ендовицкого. Открытием занимались профессора Владимир Селеменева (кафедра аналитической химии) и Виктор Семенов (кафедра общей и неорганической химии). Ученые создали полимер, который способен впитывать влагу и отдавать ее растениям в сухой земле. Химики назвали сорбент «твердой водой». Один кг этого вещества может впитать 500 литров воды. Когда жидкость попадает в сорбент, то меняет структуру. Если влажность снижается — то структура вновь меняется и вода попадает в почву.