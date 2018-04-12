Пакеты с мусором станут редкостью в частном секторе Гомеля
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Новую систему сбора коммунальных отходов в частном секторе планируют внедрить в Гомеле, сообщил гендиректор «Гомельского городского ЖКХ» Виктор Кулаго.
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Новую систему сбора коммунальных отходов в частном секторе планируют внедрить в Гомеле, сообщил гендиректор «Гомельского городского ЖКХ» Виктор Кулаго.
Собирать мусор по оговоренному графику будут сотрудники ЖКХ. Можно будет вызвать дополнительную бригаду, если контейнер заполнился слишком быстро, но за это придется доплатить.
Таким образом в ЖКХ планируют побороть проблему пакетов с мусором, которые жители частного сектора часто выставляют за ворота в ожидании забора мусора. Для начала контейнеры разместят в 700 домах.
Коммунальщики уверены, что с нововведением частный сектор будет выглядеть презентабельнее.
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