Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опасное сближение самолетов РФ с эсминцем США произошло у Сирии
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка
Экс-глава Польши: РФ перестала быть сильной, у Путина проблемы
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России появилась ипотека под 0%
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
15:32 (мск), источник: Sputnik.by

Пакеты с мусором станут редкостью в частном секторе Гомеля

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Новую систему сбора коммунальных отходов в частном секторе планируют внедрить в Гомеле, сообщил гендиректор «Гомельского городского ЖКХ» Виктор Кулаго.

Источник: Reuters
В ЖКХ закупили 1,4 тысячи пластиковых контейнеров по 120 литров каждый. Их передадут жителям частного сектора: по два контейнера на каждое домовладение. Один контейнер будет предназначаться для общих отходов, второй — для раздельного сбора мусора.

Собирать мусор по оговоренному графику будут сотрудники ЖКХ. Можно будет вызвать дополнительную бригаду, если контейнер заполнился слишком быстро, но за это придется доплатить.

Таким образом в ЖКХ планируют побороть проблему пакетов с мусором, которые жители частного сектора часто выставляют за ворота в ожидании забора мусора. Для начала контейнеры разместят в 700 домах.

Коммунальщики уверены, что с нововведением частный сектор будет выглядеть презентабельнее.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белорусский рубль отыгрывает падение к доллару и евро
Чем отравили Скрипаля: эксперты завершили расследование ЧП в Солсбери
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь