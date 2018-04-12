Пакеты с мусором станут редкостью в частном секторе Гомеля

В ЖКХ закупили 1,4 тысячи пластиковых контейнеров по 120 литров каждый. Их передадут жителям частного сектора: по два контейнера на каждое домовладение. Один контейнер будет предназначаться для общих отходов, второй — для раздельного сбора мусора.