Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Московские школьники отправятся в экспедицию в Арктику
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Подумать дважды: британец предостерег от удара «Мертвой руки» РФ
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Танцы для Ким Чен Ира
15:11 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле нетрезвый лихач прятался от ГАИ в мусорном контейнере

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель, уходя от преследования ГАИ, спрятался в мусорном контейнере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Источник: БЕЛТА

Во время патрулирования внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль «Ауди», двигавшийся с превышением скорости. Экипаж, включив проблесковые маячки, поехал за иномаркой, чтобы остановить ее. В ответ водитель «Ауди» резко развернулся и стал двигаться в противоположном направлении. Началось преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение со скоростью не менее 120 км/ч.

Читайте также
Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно

К преследованию подключился второй экипаж. «Ауди» врезалась в магазин, водитель выбежал из автомобиля и скрылся.

Обнаружить лихача помог один из жителей расположенных рядом домов. Мужчина, услышав шум на улице, выглянул в окно и увидел, как водитель забежал за магазин и спрятался в мусорном контейнере.

«Злостным нарушителем оказался 26-летний житель Ельского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы составили пять административных протоколов. Теперь нарушителю помимо крупного штрафа грозит также лишение права управления транспортными средствами сроком более трех лет», — отметила Наталья Хололеенко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ОЗХО распространила отчет по делу об отравлении Скрипалей
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь