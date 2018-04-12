В Гомеле нетрезвый лихач прятался от ГАИ в мусорном контейнере

Источник: БЕЛТА

Во время патрулирования внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль «Ауди», двигавшийся с превышением скорости. Экипаж, включив проблесковые маячки, поехал за иномаркой, чтобы остановить ее. В ответ водитель «Ауди» резко развернулся и стал двигаться в противоположном направлении. Началось преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение со скоростью не менее 120 км/ч.

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К преследованию подключился второй экипаж. «Ауди» врезалась в магазин, водитель выбежал из автомобиля и скрылся.

Обнаружить лихача помог один из жителей расположенных рядом домов. Мужчина, услышав шум на улице, выглянул в окно и увидел, как водитель забежал за магазин и спрятался в мусорном контейнере.