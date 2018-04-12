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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В пятницу 13-ого в Новосибирске потеплеет до плюс 15 градусов

А в выходные температура воздуха вновь пойдет вниз.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Температура воздуха в Новосибирске в пятницу, 13 апреля, сильно поднимется. Днем нас ожидает до плюс 15 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и днем в отдельных районах области ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Ветер ночью обещают в районе 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров. Днем ветер усилится до 8−13 метров в секунду, а порывы уже могут достигать 21 метра.

В субботу и воскресенье в регионе уже похолодает. Температура днем прогнозируется не выше 7−8 градусов, а в ночь на 15 апреля она может опуститься до минус 5 градусов.

— Переменчивость погоды связана с перемещающимися в Новосибирскую область циклонами из районов Среднего и Южного Урала, — рассказывают в пресс-службе Западносибирского Гидрометцентра.

КСТАТИ.

13 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается повышенный общий уровень загрязнения атмосферы.

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