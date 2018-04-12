В пятницу 13-ого в Новосибирске потеплеет до плюс 15 градусов
А в выходные температура воздуха вновь пойдет вниз.
А в выходные температура воздуха вновь пойдет вниз.
Температура воздуха в Новосибирске в пятницу, 13 апреля, сильно поднимется. Днем нас ожидает до плюс 15 градусов.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и днем в отдельных районах области ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Ветер ночью обещают в районе 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров. Днем ветер усилится до 8−13 метров в секунду, а порывы уже могут достигать 21 метра.
В субботу и воскресенье в регионе уже похолодает. Температура днем прогнозируется не выше 7−8 градусов, а в ночь на 15 апреля она может опуститься до минус 5 градусов.
— Переменчивость погоды связана с перемещающимися в Новосибирскую область циклонами из районов Среднего и Южного Урала, — рассказывают в
КСТАТИ.
13 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается повышенный общий уровень загрязнения атмосферы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.