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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Пермского края приобрел квартиру в Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников приобрел квартиру в Перми.

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава региона рассказал в интервью краевой газете «Звезда», отвечая на вопрос о вероятном переходе в федеральное правительство.

«Видимо, это национальная игра: как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: “Вот он накосячил, сейчас его снимут”. Либо: “Он молодец, и его заберут в Москву”. А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — прокомментировал глава региона.

Вчера господин Решетников на встрече с главными редакторами краевых СМИ также заявил, что намерен работать в Пермском крае весь срок полномочий.

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