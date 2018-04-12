Губернатор Пермского края приобрел квартиру в Перми

«Видимо, это национальная игра: как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: “Вот он накосячил, сейчас его снимут”. Либо: “Он молодец, и его заберут в Москву”. А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — прокомментировал глава региона.