Губернатор Пермского края приобрел квартиру в Перми
Губернатор Пермского края Максим Решетников приобрел квартиру в Перми.
Губернатор Пермского края Максим Решетников приобрел квартиру в Перми.
Об этом глава региона рассказал в интервью краевой газете «Звезда», отвечая на вопрос о вероятном переходе в федеральное правительство.
«Видимо, это национальная игра: как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: “Вот он накосячил, сейчас его снимут”. Либо: “Он молодец, и его заберут в Москву”. А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — прокомментировал глава региона.
Вчера господин Решетников на встрече с главными редакторами краевых СМИ также заявил, что намерен работать в Пермском крае весь срок полномочий.
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