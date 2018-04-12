Поющая дорога свела с ума местных жителей

Чиновники голландской провинции Фрисландия решили довольно оригинально отметить назначение города Леуварден европейской столицей культуры 2018 года. Они придумали установить в местной деревне Йелсум музыкальную дорогу, которая при проезде по ней автомобиля с помощью специальных меток в асфальте исполняет национальный фрисландский гимн. Причём если машина проезжает поющий участок со скоростью свыше 60 км/ч, звук искажается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Sw7w96qrGdA?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению местных властей, это должно мотивировать водителей соблюдать скоростной режим, ведь чтобы послушать гимн, им придётся сбавить ход.

Поющая дорога обошлась в 80 тысяч евро, однако чиновники не подумали о местных жителях. Дело в том, что при проезде по данному участку сразу нескольких автомобилей гимн Фрисландии превращался в какофонию, которую голландцы назвали психологической пыткой.