Платежные терминалы в Симферополе перенесут в торговые центры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Администрация Симферополя намерена демонтировать платежные терминалы, которые размещены на улицах города и в пешеходных переходах, и перенести объекты в магазины и гипермаркеты.
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