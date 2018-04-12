Платежные терминалы в Симферополе перенесут в торговые центры

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела советников и помощников главы администрации Ярослав Селютин.

«Мы обращались к владельцам терминалов с просьбой договариваться с владельцами торговых сетей и размещать терминалы внутри магазинов. Также принято решение исключать терминалы из схемы нестационарных торговых объектов в подземных переходах и перевести их внутрь объектов капитального строительства» Селютин

Вопрос по демонтажу платежных терминалов в Симферополе в скором времени будет вынесен на специальную комиссию.