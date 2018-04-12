Мэрия Воронежа: в этом году Московский проспект ремонтировать не будут
Дорогу ждет только ямочный ремонт.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Дорогу ждет только ямочный ремонт.
Как рассказали «АиФ-Черноземье» в
Автомобилисты жалуются — после того, как сошел снег, Московский проспект превратился в «минное поле». Водителям приходится маневрировать среди ям.
«Последний раз Московский проспект ремонтировали в 2009 году — полностью снимали дорожное покрытие и укладывали его заново. До прошлого года он простоял в нормальном состоянии, и только сейчас на дороге образовались ямы, — рассказали в
Узнать, какие улицы Воронежа ждет ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году, можно здесь.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.