Мэрия Воронежа: в этом году Московский проспект ремонтировать не будут

Как рассказали «АиФ-Черноземье» в пресс-службе мэрии, Московский проспект в этом году ремонтировать не будут.

«Последний раз Московский проспект ремонтировали в 2009 году — полностью снимали дорожное покрытие и укладывали его заново. До прошлого года он простоял в нормальном состоянии, и только сейчас на дороге образовались ямы, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В этом году Московский проспект ждет только текущее содержание — ямочный ремонт там уже стартовал».