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16:46 (мск), источник: АиФ Черноземье

Мэрия Воронежа: в этом году Московский проспект ремонтировать не будут

Дорогу ждет только ямочный ремонт.

Как рассказали «АиФ-Черноземье» в пресс-службе мэрии, Московский проспект в этом году ремонтировать не будут.

Автомобилисты жалуются — после того, как сошел снег, Московский проспект превратился в «минное поле». Водителям приходится маневрировать среди ям.

«Последний раз Московский проспект ремонтировали в 2009 году — полностью снимали дорожное покрытие и укладывали его заново. До прошлого года он простоял в нормальном состоянии, и только сейчас на дороге образовались ямы, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В этом году Московский проспект ждет только текущее содержание — ямочный ремонт там уже стартовал».

Узнать, какие улицы Воронежа ждет ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году, можно здесь.

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