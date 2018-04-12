Угроза подтоплений: штормовое предупреждение объявлено в 8 областях

«14—15 апреля на реках Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков, ожидается дальнейшее снеготаяние, угроза формирования талого стока, образование заторов, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек», — говорится в сообщении.
14—15 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.
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