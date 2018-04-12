В Пермском крае похолодает до -15 градусов
Самая низкая температура ожидается 16 и 17 апреля.
Самая низкая температура ожидается 16 и 17 апреля.
На Пермский край надвигается длительный холодный период. Не смотря на потепление в субботу, 14 апреля, до +7, уже к вечеру воскресения на территории региона надвинется холодный фронт.
«Сильные похолодания по предварительным данным наступят 16 и 17 апреля. Температура воздуха в дневное время опустится до 0 градусов, а в ночное — до -5, а местами и до -15 (по Северу края)», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» сотрудник
Холодный период продлится примерно до конца второй декады месяца.
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