В Пермском крае похолодает до -15 градусов

На Пермский край надвигается длительный холодный период. Не смотря на потепление в субботу, 14 апреля, до +7, уже к вечеру воскресения на территории региона надвинется холодный фронт.

«Сильные похолодания по предварительным данным наступят 16 и 17 апреля. Температура воздуха в дневное время опустится до 0 градусов, а в ночное — до -5, а местами и до -15 (по Северу края)», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.