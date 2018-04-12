Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опасное сближение самолетов РФ с эсминцем США произошло у Сирии
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Женские имена, вошедшие в моду благодаря песням
В России нашли самый дорогой дом
Мигранты во Франции оденутся в старые костюмы экс-президента
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
Мигранты во Франции оденутся в старые костюмы экс-президента
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Танцы для Ким Чен Ира
15:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае похолодает до -15 градусов

Самая низкая температура ожидается 16 и 17 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 763 мм рт. ст. 3 м/с

На Пермский край надвигается длительный холодный период. Не смотря на потепление в субботу, 14 апреля, до +7, уже к вечеру воскресения на территории региона надвинется холодный фронт.

«Сильные похолодания по предварительным данным наступят 16 и 17 апреля. Температура воздуха в дневное время опустится до 0 градусов, а в ночное — до -5, а местами и до -15 (по Северу края)», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Холодный период продлится примерно до конца второй декады месяца.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы подходите друг другу? Тест
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь