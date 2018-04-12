Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Россия, мы поняли": в Сети ответили на выступление Небензи
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
15:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Троллейбусные линии демонтируют на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018

Нижний Новгород. 12 апреля. НТА-Приволжье — Троллейбусные линии демонтируют на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018.

Как говорится в распоряжении правительства Нижегородской области «О подготовке и проведении Фестиваля болельщиков FIFA», администрации города Нижнего Новгорода рекомендовано обеспечить разработку изменения в организации дорожного движения, в том числе регулярных маршрутов транспорта.

В частности, в документе предлагается демонтаж троллейбусных коммуникаций в границах территории проведения фестиваля. Также поручено обеспечить болельщиков мобильными туалетными кабинами в соответствии с прогнозируемой нагрузкой и создать систему навигации и ориентирования на территории.

Кроме того, «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Нижегородской области обеспечит организацию КПП на прилегающих к территории проведения фестиваля улицах: Зеленский съезд, ул. Большая Покровская, ул. Алексеевская, ул. Варварская, ул. Ульянова.

Контроль за проведением мероприятий по подготовке к фестивалю болельщиков возложен на и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде пройдёт с 14 июня по 15 июля. На его открытии выступят послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 — группа «УмаТурман». Также заявлены такие исполнители как: «Swanky Tunes», Олег Газманов, «Pendulum», Paul Oakenfold, «Земляне», «Моя Мишель» и другие.

Ранее сообщалось, что сами игры чемпионата в Нижнем Новгороде состоятся с 18 июня по 6 июля.

Также напомним, что тестовые матчи на стадионе «Нижний Новгород» пройдут 15, 28 апреля и 6 мая. В частности 15 апреля ФК «Олимпиец» встретится с «Зенит-2».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь