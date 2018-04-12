Троллейбусные линии демонтируют на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018

Как говорится в распоряжении правительства Нижегородской области «О подготовке и проведении Фестиваля болельщиков FIFA», администрации города Нижнего Новгорода рекомендовано обеспечить разработку изменения в организации дорожного движения, в том числе регулярных маршрутов транспорта.

В частности, в документе предлагается демонтаж троллейбусных коммуникаций в границах территории проведения фестиваля. Также поручено обеспечить болельщиков мобильными туалетными кабинами в соответствии с прогнозируемой нагрузкой и создать систему навигации и ориентирования на территории.

Кроме того, «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Нижегородской области обеспечит организацию КПП на прилегающих к территории проведения фестиваля улицах: Зеленский съезд, ул. Большая Покровская, ул. Алексеевская, ул. Варварская, ул. Ульянова.

Контроль за проведением мероприятий по подготовке к фестивалю болельщиков возложен на и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде пройдёт с 14 июня по 15 июля. На его открытии выступят послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 — группа «УмаТурман». Также заявлены такие исполнители как: «Swanky Tunes», Олег Газманов, «Pendulum», Paul Oakenfold, «Земляне», «Моя Мишель» и другие.

Ранее сообщалось, что сами игры чемпионата в Нижнем Новгороде состоятся с 18 июня по 6 июля.