Посетители французского музея смогут прогуляться «внутри» картин
Выглядит впечатляюще.
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Выглядит впечатляюще.
В одиннадцатом округе Парижа откроется необычный медиамузей под названием Atelier des Lumières («Мастерская огней»). Особенность этого места в том, что выставки созданы с помощью 120 видеопроекторов. Здесь вы не увидите картин, висящих на стенах, зато сможете в буквальном смысле очутиться внутри произведений искусства.
Известные картины отображаются в зале повсюду — на стенах, полу и потолке. Благодаря этому можно «прикоснуться» к искусству и рассмотреть все детали вблизи.
Первая выставка современного музея посвящена творчеству Густава Климта и Фриденсрайха Хундертвассера.
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