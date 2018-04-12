Посетители французского музея смогут прогуляться «внутри» картин

В одиннадцатом округе Парижа откроется необычный медиамузей под названием Atelier des Lumières («Мастерская огней»). Особенность этого места в том, что выставки созданы с помощью 120 видеопроекторов. Здесь вы не увидите картин, висящих на стенах, зато сможете в буквальном смысле очутиться внутри произведений искусства.