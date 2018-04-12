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15:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Посетители французского музея смогут прогуляться «внутри» картин

Выглядит впечатляюще.

В одиннадцатом округе Парижа откроется необычный медиамузей под названием Atelier des Lumières («Мастерская огней»). Особенность этого места в том, что выставки созданы с помощью 120 видеопроекторов. Здесь вы не увидите картин, висящих на стенах, зато сможете в буквальном смысле очутиться внутри произведений искусства.

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Известные картины отображаются в зале повсюду — на стенах, полу и потолке. Благодаря этому можно «прикоснуться» к искусству и рассмотреть все детали вблизи.

Первая выставка современного музея посвящена творчеству Густава Климта и Фриденсрайха Хундертвассера.

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