Поле стадиона «Санкт-Петербург» выкатят из-под крыши 18 апреля
Арену проверят и закатят обратно.
Арену проверят и закатят обратно.
Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург собираются вывезти
Поле подключат к системам и проверят его функционал, а потом закатят обратно под крышу. В мае его выкатят снова и оставят на свежем воздухе на месяц в рамках подготовки к мундиалю.
Напомним, представители ФИФА и правительства России уже проинспектировали стадион на Крестовском острове и остались довольны его состоянием.
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