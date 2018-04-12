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16:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Поле стадиона «Санкт-Петербург» выкатят из-под крыши 18 апреля

Арену проверят и закатят обратно.

Источник: Аргументы и факты

Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург собираются вывезти из-под крыши, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина. Арену выкатят 18 и 29 апреля, в промежутке между матчами «Зенита».

Поле подключат к системам и проверят его функционал, а потом закатят обратно под крышу. В мае его выкатят снова и оставят на свежем воздухе на месяц в рамках подготовки к мундиалю.

Напомним, представители ФИФА и правительства России уже проинспектировали стадион на Крестовском острове и остались довольны его состоянием.

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