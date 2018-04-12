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16:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов о первом матче на стадионе: Есть проблемы по транспорту и по клинингу

Первый тестовый матч на новом стадионе на Острове прошёл достаточно удачно. Такое мнение высказал глава региона Антон Алиханов в среду, 11 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Пока не радует ситуация по транспорту. Есть ощущение напряжённого трафика в городе. Мы внимательно следим за ситуацией, посмотрим, как это лучше сделать на будущее. Но совсем не обременять автомобилистов не получится, — сказал Алиханов.

Он также подчеркнул, что остались вопросы по клинингу, хотя уборкой занимались несколько сот человек. По его словам, очистить удалось «далеко не всё». «Крупных недоделок я не увидел. Но вот, например, на третьем этаже лифт сказал, что это четвёртый», — улыбнулся губернатор.

В среду, 11 апреля, на стадионе «Калининград» прошёл первый тестовый матч. «Балтика» во встрече первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. На матче присутствовало 15 тысяч зрителей. Ещё две игры запланированы на 21 апреля и 12 мая.

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