Алиханов о первом матче на стадионе: Есть проблемы по транспорту и по клинингу

Источник: Калининград.Ru

— Пока не радует ситуация по транспорту. Есть ощущение напряжённого трафика в городе. Мы внимательно следим за ситуацией, посмотрим, как это лучше сделать на будущее. Но совсем не обременять автомобилистов не получится, — сказал Алиханов.

Он также подчеркнул, что остались вопросы по клинингу, хотя уборкой занимались несколько сот человек. По его словам, очистить удалось «далеко не всё». «Крупных недоделок я не увидел. Но вот, например, на третьем этаже лифт сказал, что это четвёртый», — улыбнулся губернатор.