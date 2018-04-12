Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Мама погодок написала честный пост о материнстве
Что станет с ипотекой после введения санкций
Виктория Дайнеко экстремально похудела
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
16:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Обитатели челябинского зоопарка примерили образ космонавтов

Таким необычным образом зоологи поздравили горожан с Днём космонавтики.

Животные зоопарка в Челябинске в честь Дня космонавтики примерили образ космонавтов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сотрудники учреждения решили поддержать праздник и проверили, насколько их питомцы соответствуют образу самоотверженных космонавтов. Зоологи соорудили импровизированный космический корабль и «посадили» в него животных. На ракете «прокатился» ёж, игуана, выдра и жаба.

«Наших питомцев не берут в космонавты, но им тоже очень хочется», — подписали необычные фотографии зоологи.

Отметим, что сотрудники челябинского зоопарка все праздники отмечают оригинально. Так, например, в День защитника Отечества они запустили в вольеры с животными танки, внутри которых было спрятано мясо. Однако оказалось, что местные волки слишком трусливы, чтобы схватить поданное в необычной форме лакомство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Уксус, газета или кипяток. Как продлить жизнь срезанным цветам
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Франция и Германия сообщили о доказательствах химатаки в Сирии
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
За что оппоненты раскритиковали стратегию развития Кудрина
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Сможете ли вы правильно определить созвездия? Тест
В МИД обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь