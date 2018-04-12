В Горелово прошёл смотр военной техники

Всего же на Дворцовой площади 9 мая ждут более 95 единиц армейской техники. Среди них БТРы, бронемашины «Тайфун», «Тигр», комплексы реактивной артиллерии «Торнадо», самоходные ЗРК «Панцирь», артиллерийские орудия «Нона». Особое место у ракетчиков — систем С-400 и оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В общем, 9 мая будет на что посмотреть. Репетиции в Горелово идут не первый день. Тренировки начались в марте.

В оставшиеся дни водители многотонных машин будут оттачивать парадный строй, добиваясь ювелирной точности движений. Там же, на аэродроме, технику подготовят к майскому смотру: специалисты ремонтной роты развернули полевые пункты заправки, мойки и даже покраски. А в конце апреля все переместятся в центр Петербурга: водители будут тренироваться уже на Дворцовой площади. Там к механизированной колонне присоединится тяжелая гусеничная техника. В том числе ветеран войны, знаменитый Т-34.