В Горелово прошёл смотр военной техники
Смотр военной техники в пригороде Петербурга — Горелово. Там, на военном аэродроме, сегодня репетируют парад Победы.
Смотр военной техники в пригороде Петербурга — Горелово. Там, на военном аэродроме, сегодня репетируют парад Победы.
По бетонке торжественным строем прошли колесные машины механизированной колонны.
Всего же на Дворцовой площади 9 мая ждут более 95 единиц армейской техники. Среди них БТРы, бронемашины «Тайфун», «Тигр», комплексы реактивной артиллерии «Торнадо», самоходные ЗРК «Панцирь», артиллерийские орудия «Нона». Особое место у ракетчиков — систем С-400 и
В оставшиеся дни водители многотонных машин будут оттачивать парадный строй, добиваясь ювелирной точности движений. Там же, на аэродроме, технику подготовят к майскому смотру: специалисты ремонтной роты развернули полевые пункты заправки, мойки и даже покраски. А в конце апреля все переместятся в центр Петербурга: водители будут тренироваться уже на Дворцовой площади. Там к механизированной колонне присоединится тяжелая гусеничная техника. В том числе ветеран войны, знаменитый Т-34.
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