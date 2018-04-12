Сводка МЧС: Паводок в Воронежской области отступает
Региональные спасатели рассказали о паводковой ситуации на 12 апреля. Судя по новой информации, половодье сходит на нет.
Региональные спасатели рассказали о паводковой ситуации на 12 апреля. Судя по новой информации, половодье сходит на нет.
Несмотря на то, что вчера еще в одном районе — Аннинском — был объявлен режим ЧС, в некоторых реках повысился уровень воды, и затопленными продолжают оставаться 22 моста, в целом ситуация меняется в лучшую сторону. За последние сутки Дон в селе Гремячье стал ниже на 7 см, река Подгорная в Калаче — на 56 см, река Девица в одноименном селе — на 84 см. 511 дворов были освобождены от воды.
Напомним, что три дня назад была другая картина: 311 домов, 1930 дворов, 4 тысячи человек.
Наиболее сложная обстановка сейчас в Боброве
В ликвидации паводка во всех районах области участвуют 512 человек и 218 единиц спецтехники. Спасатели откачивают воду из домов и подвалов, проводят эвакуацию населения, помогают доставлять еду и питьевую воду, организуют лодочное сообщение, проводят подворовые обходы.
— В Калачеевском районе после схода большой воды происходит работа по откачке воды из домов и подвальных помещений, оказывается помощь населению по расчистке дворов. В Бобровском районе помимо адресной помощи населению, расчетом областной
Адресная помощь за время паводка была оказана 1200 раз. В этой работе, кроме спасателей, участвовали и представители местных органов власти.
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