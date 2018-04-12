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16:24 (мск), источник: Actualitati.md

Гражданам 33 стран разрешили въезжать в Молдову без виз

С завтрашнего дня граждане Бразилии, Колумбии, Мексики, Гватемалы, Маршалловых Островов, Панамы, Парагвая, Маврикия и др. не должны получать визу для пересечения границы Молдовы.

С завтрашнего дня граждане Бразилии, Колумбии, Мексики, Гватемалы, Маршалловых Островов, Панамы, Парагвая, Маврикия и др. не должны получать визу для пересечения границы Молдовы.

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В завтрашнем номере Monitorului Oficial будут опубликованы Указ о промульгации и Закон о выходцах из третьих государств, обязанных иметь визу, и выходцах из третьих государств, освобожденных от обязанности иметь визу при пересечении государственной границы Республики Молдова.

Власти считают, что отмена виз для граждан этих 33 стран способствует экономическому сотрудничеству, привлечению инвестиций в Молдову, развитию туризма, а также других приоритетных секторов.

Известно, что только семь из 33 государств, которые получили безвизовый режим с Молдовой, ответили зеркальными мерами и отменили визы для молдаван.

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