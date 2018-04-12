Экстремалы выполняют трюки на высоте 170 метров над землей (видео)
Эти парни нереально круты.
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Эти парни нереально круты.
В Сети появилось невероятное видео, на котором два экстремала Лукас Ирмлер и Пабло Синьоре гуляют по канату, натянутому между ледяными горами вблизи французского Гренобля. На высоте 170 метров над землей.
Отчаянные парни не просто преодолели достаточно сложный путь по веревке длиной в 430 метров, но и умудрились сделать на ней несколько акробатических трюков — например, стойку на голове.
Кстати, все это Лукас и Пабло делали при температуре -15 °C.
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