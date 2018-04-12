Экстремалы выполняют трюки на высоте 170 метров над землей (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cNKnw8P4mZ8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети появилось невероятное видео, на котором два экстремала Лукас Ирмлер и Пабло Синьоре гуляют по канату, натянутому между ледяными горами вблизи французского Гренобля. На высоте 170 метров над землей.

Отчаянные парни не просто преодолели достаточно сложный путь по веревке длиной в 430 метров, но и умудрились сделать на ней несколько акробатических трюков — например, стойку на голове.