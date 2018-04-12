На Красную горку в Воронежской области поженятся 324 пары
В прошлом году было было больше желающих связать себя узами брака в этот день.
В прошлом году было было больше желающих связать себя узами брака в этот день.
Приближается Красная горка, а значит,
— В этом году, 13 и 14 апреля, в Воронежской области планируют пожениться 324 пары. В самом Воронеже заключить брак собираются 195 пар, 129 пар — за его пределам.
В Центральном ЗАГСе планируют зарегистрировать отношения 44 пары, в Советском — 40. В Железнодорожном и Коминтерновском районах порог дворца бракосочетаний переступят 38 пар, в Левобережном — 35.
Отметим, что в этом году сыграть свадьбу на Красную горку желающих оказалось меньше, чем в прошлом. Сравним: в 2017 году в эти дни было зарегистрировано 580 браков. Возможно, это связано с тем, что Пасха была более поздней, а конец апреля больше подходит для торжества: вся грязь к этому времени уже подсыхает и глаз радует первая зелень.
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