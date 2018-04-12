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16:55 (мск), источник: Чердак

В Санкт-Петербурге научились ставить диагноз по плевку

Спектроскопия позволяет определить размер белковых частиц в жидкостях тела человека и на основе этого сделать выводы о степени активации иммунитета.

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) предложили использовать лазерно-корреляционную спектроскопию и флуоресцентную спектроскопию для оценки состояния иммунной системы пациентов. Их метод требует только наличия какой-либо жидкости тела человека, например, слюны. Ученые отмечают, что таким образом можно будет анализировать иммунный ответ конкретного индивида на определенное вещество или болезнетворный организм. Научная статья опубликована в Journal of Physics: Conference Series.

В основе предложенного петербургскими исследователями метода лежит тот факт, что взвешенные в жидкости частицы разного размера неодинаково рассеивают излучение, генерируемое лазером. В то же время диаметр скоплений молекул, «плавающих» в слюне, во время активации иммунной системы увеличивается, так как белки иммуноглобулины присоединяются к чужеродным молекулам и тем самым запускают их нейтрализацию. Соответственно, иммунный ответ можно зафиксировать по изменению рассеяния света, вызванного увеличением размера скоплений молекул в биологической жидкости. Белки, обладающие защитными функциями, есть не только в крови, но и в слюне, образцы которой собирать проще как для медицинского персонала, так и для пациента.

Чтобы проверить работоспособность нового метода, ученые использовали образцы слюны женщины-добровольца. В них добавляли буферы (вещества, поддерживающие кислотность жидкости на постоянном уровне) и вакцину против клещевого энцефалита. Затем исследователи измеряли рассеяние света от лазерного луча, направленного на ванночку со слюной. Оценку рассеяния проводили трижды: сразу после добавления вакцины в слюну, через 45 минут и через два часа.

Измерения показали, что рассеяние лазерного луча действительно меняется по мере того, как защитные белки, содержащиеся в слюне, связываются с веществами в составе вакцины против клещевого энцефалита. Из этого авторы работы сделали вывод, что их способ определять наступление иммунного ответа в биологических жидкостях работает. Они отмечают, что с помощью него можно будет снизить затраты на тестирование лекарств и индивидуализировать его: к примеру, вместо дорогостоящего биохимического анализа крови проводить «физический» анализ рассеяния лазерного излучения слюной. Помимо силы иммунного ответа, лазерно-корреляционная и флуоресцентная спектроскопия позволят определять и диагноз пациента. Дело в том, что размер частиц в биологических жидкостях зависит и от того, чем конкретно болеет человек.

«В процессе плановой диспансеризации любой человек может “плюнуть в пробирку” и узнать о своих заболеваниях еще до того, как болезнь начнет себя проявлять. Это многократно увеличивает шансы на выздоровление», — говорит Элина Непомнящая, инженер научной группы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ, один из авторов исследования.

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