Газон для стадиона «Самара Арена» приедет в город до конца недели
Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии 13 или 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на
Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии 13 или 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на
Напомним, рулонный газон для «Самара-Арены» срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.
«Газон уже на подходе. Рассчитываем, что
«В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем», — добавил
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