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17:17 (мск), источник: Volga News

Газон для стадиона «Самара Арена» приедет в город до конца недели

Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии 13 или 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Напомним, рулонный газон для «Самара-Арены» срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.

«Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра-послезавтра он прибудет, и начнется его укладка. Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется», — сказал Мутко, отметив, что машина для прошивки газона уже готова.

«В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем», — добавил вице-премьер.

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