Газон для стадиона «Самара Арена» приедет в город до конца недели

Напомним, рулонный газон для «Самара-Арены» срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.

«Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра-послезавтра он прибудет, и начнется его укладка. Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется», — сказал Мутко, отметив, что машина для прошивки газона уже готова.