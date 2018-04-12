В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
По сигналу сотрудники аэропорта принялись эвакуировать находившихся в здании гражданских лиц.
По сигналу сотрудники аэропорта принялись эвакуировать находившихся в здании гражданских лиц.
Ко входам в аэропорт подъехали две пожарные машины, и сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, подготовив подачу воды через шланги, сначала вошли в залы прилета и вылета, продемонстрировав готовность к устранению возгорания.
Затем пожарные отработали процесс тушения возгорания на улице, направив струи воды из брандспойтов на пространство, свободное от людей.
Петр Жардан, гендиректор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский аэропорт, в беседе с журналистами отметил, что в учебной тревоге задействовали 100 человек.
«Мы проанализируем результаты этой проверки, чтобы понять, что нужно улучшить. На первый взгляд, пожарные сработали эффективно, но эвакуация должна проходить немного быстрее», — сказал Жардан.
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