Владелец незаконной ярмарки в Симферополе согласился снести павильоны

Источник: РИА "Новости"

По его словам, снос четырех десятков павильонов уже начат.

«Принято постановление о демонтаже. Собственник выставочно-ярморочного комплекса обязался самостоятельно демонтировать объекты. В адрес управления торговли было направлено гарантийное письмо. Порядка 40 бутиков из металлопрофиля будет снесено», — сказал Селютин.

Ранее сообщалось о решении снести в Симферополе 32 нестационарных торговых объекта, собственники которых либо не установлены, либо они размещены без согласования с муниципалитетом и 106 нестационарных объектов в виде металлических гаражей, парковочных блокираторов, т.д.