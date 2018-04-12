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17:34 (мск), источник: РИА Крым

Владелец незаконной ярмарки в Симферополе согласился снести павильоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Владелец незаконной ярмарки в районе Московского кольца в Симферополе обязался самостоятельно демонтировать нестационарные торговые объекты в ближайшую неделю. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела советников и помощников главы местной администрации Ярослав Селютин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, снос четырех десятков павильонов уже начат.

«Принято постановление о демонтаже. Собственник выставочно-ярморочного комплекса обязался самостоятельно демонтировать объекты. В адрес управления торговли было направлено гарантийное письмо. Порядка 40 бутиков из металлопрофиля будет снесено», — сказал Селютин.

Ранее сообщалось о решении снести в Симферополе 32 нестационарных торговых объекта, собственники которых либо не установлены, либо они размещены без согласования с муниципалитетом и 106 нестационарных объектов в виде металлических гаражей, парковочных блокираторов, т.д.

Торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе также будет снесен. Если администрация крымской столицы не достигнет соглашения с руководством ТЦ о самостоятельном сносе, демонтаж будет произведен силами города.

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