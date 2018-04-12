Владелец незаконной ярмарки в Симферополе согласился снести павильоны

По его словам, снос четырех десятков павильонов уже начат.
«Принято постановление о демонтаже. Собственник выставочно-ярморочного комплекса обязался самостоятельно демонтировать объекты. В адрес управления торговли было направлено гарантийное письмо. Порядка 40 бутиков из металлопрофиля будет снесено», — сказал Селютин.
Ранее сообщалось о решении снести в Симферополе 32 нестационарных торговых объекта, собственники которых либо не установлены, либо они размещены без согласования с муниципалитетом и 106 нестационарных объектов в виде металлических гаражей, парковочных блокираторов, т.д.
Торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе также будет снесен. Если администрация крымской столицы не достигнет соглашения с руководством ТЦ о самостоятельном сносе, демонтаж будет произведен силами города.
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