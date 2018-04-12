Власти Самары взяли на контроль вывоз мусора в Куйбышевском районе

Ситуация по вывозу мусора в Куйбышевском районе находится на контроле властей всех уровней, сообщает администрация Самары.

На протяжении последнего времени жители Куйбышевского района вынуждены терпеть соседство с неочищенными контейнерными площадками. По вине недобросовестной управляющей компании — ООО «Куйбышевский ПЖРТ» — мусор вывозился несвоевременно или не вывозился вообще. А в обслуживании данной управляющей организации находится более 130 контейнерных и бункерных площадок.

«Мусора скопилось настолько много, что он вываливается из баков, разносится ветром по окрестным территориям. Возле своих домов нам приходилось его и самим подбирать. Видимо, наша управляющая компания не может справиться с обязанностями, а за услуги деньги получает. Мы все оплачиваем исправно», — констатирует житель дома № 81 по ул. Белорусская Марина Фот.

«Наша контейнерная площадка не убирается по неделе. Мы задыхаемся от неприятных запахов. Новый собственник управляющей организации принял управление на себя, а по факту компания ничего не имеет — у нее нет собственной механизированной техники», — рассказала житель дома № 16 по ул. Егорова Любовь Габец.

В последнее время количество жалоб стало увеличиваться.

Вопрос назрел остро, поднимался и на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района. Только за последние три месяца районной административной комиссией было составлено 174 протокола об административном правонарушении. По 107 протоколам вынесено решение о наложении штрафов на общую сумму в 689 тысяч рублей. Но управляющая организация должным образом не реагировала и продолжала игнорировать свои обязанности.

«Ежедневно специалисты выезжают на контейнерные площадки, смотрят, в каком состоянии они находятся. Управляющая компания, которая отвечает за вывоз мусора, несет наказание. В следующую среду на заседании административной комиссии района будет рассмотрено еще порядка 80 дел, и, соответственно, еще будут наложены штрафы» Александр Моргун Глава Куйбышевского района

Раньше вывоз мусора осуществлялся собственными силами управляющей компании — своими мусоровозами и арендованной техникой.

«Нынешняя ситуация возникла потому, что арендодатель в одностороннем порядке расторг с нами договор. В настоящее время заключен договор на вывоз ТБО со специализированной организацией — ООО “Рассвет-Сервис”, также налаживается сотрудничество с другими сторонними организациями, которые могут помочь и с техникой, и с рабочими. Произведены предоплаты. Очистка началась. Чтобы быстрее выполнить весь объем, организуем круглосуточные работы, и далее — по нормативному графику — ежедневный вывоз с каждой площадки, подбор мусора возле контейнеров и подметание», — пояснил заместитель директора по благоустройству ООО «Куйбышевский ПЖРТ» Александр Мамонов.

По данным Администрации Куйбышевского района, по состоянию на 12:00 12 апреля очищено порядка 30% от необходимого объема.

В уборке задействованы пять бригад рабочих, несколько единиц самосвалов, погрузчиков, мусоровозов с загрузкой по 22 кубометра. Также появилась возможность привлечения дополнительной техники.

Поскольку возле некоторых площадок запаркован личный транспорт жителей, к части баков подъехать проблематично, а мусоровозы — с боковой загрузкой. Но уже в следующий понедельник планируется размещение новых баков, отвечающих евростандарту. Поскольку они укомплектованы колесными парами, для разгрузки их можно будет легко выкатить за пределы ограждения контейнерной площадки.

Управляющей организации поставлена задача — справиться с основным объемом работ в течение суток.