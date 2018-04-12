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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию

НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Суд в Омске по инициативе прокуратуры приостановил деятельность кинотеатра «Первомайский», который работал без разрешения на ввод здания в эксплуатацию, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

Источник: РИА Новости

«Установлено, что на территории Омска осуществляет деятельность кинотеатр “Первомайский”, вместимостью свыше 600 человек, однако в нарушение требований действующего законодательства разрешение на ввод в эксплуатацию здания кинотеатра с массовым пребыванием граждан получено не было», — сообщает надзорное ведомство по итогам проверки.

В прокуратуре отметили, что фактически в некоторых помещениях здания еще не завершены строительно-монтажные работы. Кроме того, проверка соблюдения требований пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения при эксплуатации кинотеатра. В этой связи и.о. прокурора округа обратился в суд с требованием о запрете использования развлекательного заведения без разрешения на ввод в эксплуатацию здания, а также без соблюдения требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения иска суд по ходатайству прокуратуры до рассмотрения гражданского дела по существу постановил приостановить деятельность кинотеатра, не отвечающую требованиям безопасности пребывания граждан.

Массовые проверки торгово-развлекательных центров и кинотеатров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв пожар стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет.

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