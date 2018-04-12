Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию

Источник: РИА Новости

«Установлено, что на территории Омска осуществляет деятельность кинотеатр “Первомайский”, вместимостью свыше 600 человек, однако в нарушение требований действующего законодательства разрешение на ввод в эксплуатацию здания кинотеатра с массовым пребыванием граждан получено не было», — сообщает надзорное ведомство по итогам проверки.

В прокуратуре отметили, что фактически в некоторых помещениях здания еще не завершены строительно-монтажные работы. Кроме того, проверка соблюдения требований пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения при эксплуатации кинотеатра. В этой связи и.о. прокурора округа обратился в суд с требованием о запрете использования развлекательного заведения без разрешения на ввод в эксплуатацию здания, а также без соблюдения требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения иска суд по ходатайству прокуратуры до рассмотрения гражданского дела по существу постановил приостановить деятельность кинотеатра, не отвечающую требованиям безопасности пребывания граждан.