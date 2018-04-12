В Омске назвали районы, которые окажутся в зоне паводка

Источник: РИА "Новости"

В Омской области начинает таять лед на реках. Исключением стали только Туй и Ишим на севере региона, где еще сохраняется зимний режим. На остальных реках лед потемнел, на нем появились закраины и выступила вода.

На состояние рек повлияли сбросы с Шульбинской ГЭС в Казахстане с 21 марта. Из-за этого начали подниматься уровни, расширились промоины на Иртыше, а на Оми в центре Омска лед и вовсе растаял. При этом средний уровень Иртыша ниже, чем в прошлом году. Выше нормы вода поднялась лишь у села Усть-Ишим.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС высшие уровни воды на реках Иртыш, Тара, Уй, Шиш будут в пределах нормы. Превышение ожидается на Иртыше у Черлака и Оми у Калачинска.

Наталия Криворучко, начальник Обь-иртышского УГМС:

Вскрытие рек области ожидается на 1−3 дня раньше.

среднемноголетних значений, во второй-третьей декадах апреля. Более глубокое, чем в прошлом году, промерзание почвы чревато тем, что при интенсивном снеготаянии талая вода может подтопить районы Омской области, расположенные в низменных местах, и быстро достигнуть русел рек. Такое развитие половодья может спровоцировать резкий подъем уровня воды.

Этой весной подтопление с большой долей вероятности грозит также семи южным и центральным районам: Исилькульскому, Одесскому, Называевскому, Шербакульскому, Полтавскому и Тюкалинскому. Риск паводка там связывают с большим количеством влаги прошлой осенью.

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