В Омске назвали районы, которые окажутся в зоне паводка
Большая вода традиционно грозит
Большая вода традиционно грозит
В Омской области начинает таять лед на реках. Исключением стали только Туй и Ишим на севере региона, где еще сохраняется зимний режим. На остальных реках лед потемнел, на нем появились закраины и выступила вода.
На состояние рек повлияли сбросы с Шульбинской ГЭС в Казахстане с 21 марта.
По прогнозу
Наталия Криворучко, начальник
Вскрытие рек области ожидается на 1−3 дня раньше.
среднемноголетних значений, во
второй-третьейдекадах апреля. Более глубокое, чем в прошлом году, промерзание почвы чревато тем, что при интенсивном снеготаянии талая вода может подтопить районы Омской области, расположенные в низменных местах, и быстро достигнуть русел рек. Такое развитие половодья может спровоцировать резкий подъем уровня воды.
Этой весной подтопление с большой долей вероятности грозит также семи южным и центральным районам: Исилькульскому, Одесскому, Называевскому, Шербакульскому, Полтавскому и Тюкалинскому. Риск паводка там связывают с большим количеством влаги прошлой осенью.
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