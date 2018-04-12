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17:36 (мск), источник: Водитель Петербурга

На трёх мостах ограничат движение. Также в списке — Краснопутиловская

ГБУ «Мостотрест» на этой неделе начинает дорожные работы на трёх мостах: Троицком, Ушаковском, Каменноостровском. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, в связи с этим с воскресенья движение транспорта по переправам будет ограничено, но только с вечера до утра.

На Троицком распоряжение ГАТИ разрешает ограничивать движение с 15 по 30 апреля с 22:00 до 7:00. На Каменноостровском и Ушаковском — до 15 мая, при этом на первом с 21:00 до 8:00, а на втором с 20:00 до 8:00.

Кроме того, с 14 по 17 апреля с связи с работами «ПетербургГаза» ограничивается движение по Краснопутиловской улице у Автовской улицы. А с 15 апреля по 7 мая — по Северной дороге от Рюхиной улицы до Футбольной аллеи, где будут ремонтировать дорожное покрытие.

Схему действующих закрытий и ограничений ГАТИ на карте Петербурга смотрите в специальном разделе «Водителя Петербурга».

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