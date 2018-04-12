На трёх мостах ограничат движение. Также в списке — Краснопутиловская
ГБУ «Мостотрест» на этой неделе начинает дорожные работы на трёх мостах: Троицком, Ушаковском, Каменноостровском. Как сообщает
ГБУ «Мостотрест» на этой неделе начинает дорожные работы на трёх мостах: Троицком, Ушаковском, Каменноостровском. Как сообщает
На Троицком распоряжение ГАТИ разрешает ограничивать движение с 15 по 30 апреля с 22:00 до 7:00. На Каменноостровском и Ушаковском — до 15 мая, при этом на первом с 21:00 до 8:00, а на втором с 20:00 до 8:00.
Кроме того, с 14 по 17 апреля с связи с работами «ПетербургГаза» ограничивается движение по Краснопутиловской улице у Автовской улицы. А с 15 апреля по 7 мая — по Северной дороге от Рюхиной улицы до Футбольной аллеи, где будут ремонтировать дорожное покрытие.
Схему действующих закрытий и ограничений ГАТИ на карте Петербурга смотрите в специальном разделе «Водителя Петербурга».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.