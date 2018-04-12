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17:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шведский художник рисует объемные граффити из воздушных шаров

Их нельзя потрогать, но очень хочется.

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Граффити уже давно не представляет собой непонятные надписи на стенах, сейчас это настоящее искусство. Без сомнения, именно так можно назвать работы шведского художника Дениэла Фалстрема, который творит под псевдонимом Huge.

У него есть свой стиль, который трудно спутать с кем-то еще, а все потому, что он рисует гиперреалистичные воздушные шары. Его работы украшают улицы США, Великобритании, Швеции и даже Казахстана.

Одно из последних творений Фалстрема — надпись из гелиевых шаров Huge Magic («Огромная магия») — сейчас представлена на выставке Magic City в Стокгольме, где ее и увидел автор видео, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

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В ролике показана объемная надпись, которая кажется обычными воздушными шарами, но при приближении и смене ракурса становится понятно, что это всего лишь рисунок. Очень реалистичный и завораживающий рисунок. Смотрите сами.

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