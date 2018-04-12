Шведский художник рисует объемные граффити из воздушных шаров
Их нельзя потрогать, но очень хочется.
Их нельзя потрогать, но очень хочется.
Граффити уже давно не представляет собой непонятные надписи на стенах, сейчас это настоящее искусство. Без сомнения, именно так можно назвать работы шведского художника Дениэла Фалстрема, который творит под псевдонимом Huge.
У него есть свой стиль, который трудно спутать с
Одно из последних творений Фалстрема — надпись из гелиевых шаров Huge Magic («Огромная магия») — сейчас представлена на выставке Magic City в Стокгольме, где ее и увидел автор видео, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.
В ролике показана объемная надпись, которая кажется обычными воздушными шарами, но при приближении и смене ракурса становится понятно, что это всего лишь рисунок. Очень реалистичный и завораживающий рисунок. Смотрите сами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.