В центре Челябинска появятся платные парковки

К концу весны в Челябинске начнут формировать единое парковочное пространство. Об этом сегодня, 12 апреля, рассказал глава города Евгений Тефтелев.

Первые платные парковки — около 20 парковочных мест — появятся в центре Челябинска. В целом программа рассчитана на пять лет. Платные парковки будут создавать в нашем мегаполисе поэтапно до 2022 года. Ожидается, что они создание платных парковок заставит южноуральцев пересесть на общественный транспорт и отчасти улучшит экологию города.