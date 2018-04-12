В центре Челябинска появятся платные парковки
Инвестора для их обустройства уже нашли.
Инвестора для их обустройства уже нашли.
К концу весны в Челябинске начнут формировать единое парковочное пространство. Об этом сегодня, 12 апреля, рассказал глава города Евгений Тефтелев.
Инвестором проекта выступает группа «РВМ Капитал», которая финансирует строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург».
Первые платные парковки — около 20 парковочных мест — появятся в центре Челябинска. В целом программа рассчитана на пять лет. Платные парковки будут создавать в нашем мегаполисе поэтапно до 2022 года. Ожидается, что они создание платных парковок заставит южноуральцев пересесть на общественный транспорт и отчасти улучшит экологию города.
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