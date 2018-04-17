Мажоры на тротуаре: хаотичная парковка возвращается в центр Москвы

Несколько лет назад власти Москвы решили навести порядок с хаотичной парковкой в центре и создать удобный пешеходный маршрут для туристов и горожан, который объединил несколько центральных улиц и переулков. Для этого были расширены тротуары, созданы парковочные карманы и введена плата за парковку. Однако эти меры слабо работают — дорогие иномарки часто паркуются прямо на тротуаре, не боясь штрафов и эвакуаторов.

Большая Дмитровка

Самые вопиющие нарушения можно увидеть на улице Большая Дмитровка, где появились широкие тротуары еще в 2014 году. Особенно это бросается в глаза с началом теплого сезона, когда на улицах большой поток гуляющих.

Автомобили здесь паркуются и на проезжей части, и прямо на тротуарах, что сильно затрудняет перемещение как пешеходам, так и другим машинам.

Хаотичная парковка начинается практически сразу при выходе из метро «Театральная». Здесь постоянно можно наблюдать картину, как возле магазинов и кафе паркуются BMW, Porsche и другие дорогие авто, часто с закрытыми или скрученными номерами.

Складывается ощущение, что для владельцев дорогих авто оставлять их там, где удобно — в порядке вещей.

На всем протяжении улицы удалось насчитать полтора — два десятка нарушителей.

Возле джипа, частично заехавшего на пешеходную часть улицы, стояла и курила женщина, но увидев, что машину хотят сфотографировать, она героически закрыла номерной знак своим телом и не отходила.

Читайте также Одна дорожная камера в Москве ошибочно начислила 10 тыс. штрафов

Многие любители припарковаться в неположенном месте более предусмотрительны и заранее прячут номера: кто-то просто закрывает одну цифру бумажкой, кто-то скручивает номер полностью, а некоторых выручает то, что номера заляпаны грязью.

Нарушают правила парковки и такси, которые, в отличие от дорогих иномарок, стараются как можно быстрее уехать, заметив, что их снимают. Один из таксистов перекрыл въезд во двор карете «Скорой помощи» с включенными проблесковыми огнями и сиреной, и экипажу пришлось ждать, пока легковушка освободит проезд.

Все парковочные карманы на Большой Дмитровке, конечно, были заняты. При этом большая парковка возле здания Совета Федерации, как всегда, полупустая, там стояло всего 3−4 машины, а охранник вежливо объяснил, что это места для сотрудников.

Кузнецкий Мост

На Кузнецком Мосту, который полностью стал пешеходным, тоже встречаются автомобилисты, для которых, вероятно, не действуют правила парковки.

Какой-то хэтчбэк свернул с Неглинной на Кузнецкий Мост и поехала прямо по пешеходной зоне, пробираясь среди прохожих, которых в вечерний час было достаточно много. Затем водитель остановился у одного из магазинов и начал загружать коробки в багажник. Продолжалось это около 10 минут.

Прохожие, очевидно, давно привыкли к такой ситуации и обходят припаркованные машины, не возмущаясь.

Машины инкассации тоже особо не заморачиваются и часто паркуются поперек тротуара. Так, на другом участке Кузнецкого на тротуар выехал инкассаторский фургон.

Буквально через пару десятков метров похожий маневр совершила BMW. Автомобиль заехал на тротуар, оттуда с заднего сиденья вышла девушка и быстро ушла. Водитель тоже вышел, поговорил пару минут с каким-то человеком, сел в машину и уехал.

Петровка

На Петровке в основном та же картина. Здесь можно заметить паркующиеся на тротуаре или прямо на дороге Bentley Mulsanne, Porsche Cayenne, Mercedes и прочие марки стоимостью в миллионы рублей.

Стоит заметить, что все парковочные карманы здесь заняты. Один джип не сумел до конца вписаться в машино-место и заехал передним колесом на тротуар. Так же поступил водитель автомобиля каршеринга «Делимобиль», ему пришлось влезть на тротуар задними колесами.

Традиционно среди нарушителей правил парковки таксисты, которые либо ждут клиентов на обочинах, значительно сужая проезжую часть, либо начинают высаживать пассажиров чуть ли не посреди дороги, слегка прижавшись к обочине.

При подъезде к ЦУМу водители пытались уместиться в парковочных карманах в два ряда. Естественно, получилось это у них плохо, и часть дороги оказалась занята.

При этом большой заездной карман возле ЦУМа перекрыт, судя по табличкам на столбиках, это ведомственная парковка Росморречфлота, которая пустует. Автомобилистам приходилось оставлять машины рядом и занимать проезжую часть, вместо того, чтобы занять свободное машино-место.

Кстати, при благоустройстве Петровки проезжую часть сузили примерно на 2,5 метра, а пешеходные зоны стали шире в среднем на 3 метра.

Пятницкая

Для сравнения мы решили пройтись по Пятницкой улице, где также создана большая пешеходная зона со множеством кафе и баров, которая традиционно пользуется большой популярностью у москвичей.

Здесь ситуация с парковкой оказалась лучше, за небольшими исключениями, например, газели, полностью припаркованной на тротуаре, и BMW, заехавшей на пешеходную часть улицы боковыми колесами.

Где эвакуаторы?

Источник: РИАМО

За все время осмотра корреспондент РИАМО не заметил на центральных улицах ни эвакуаторов, ни машин ГИБДД.

Как сообщили РИАМО в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, Центральные улицы города особенно внимательно патрулируются инспекторами ГИБДД и МАДИ, так как неправильно припаркованные автомобили доставляют неудобства пешеходам и создают препятствия для всех участников дорожного движения.

«Машины нарушителей перемещаются на специализированные стоянки. Всего за 1 квартал 2018 года с этих улиц было эвакуировано 585 нарушителей», — заявили в пресс-службе департамента.

По данным департамента, всего на улицах Большая Дмитровка и Петровка, а также в прилегающих к ним переулках организовано более 200 машино-мест.

Парковочные места здесь пользуются повышенным спросом у автомобилистов, поэтому для повышения оборачиваемости на этих участках в конце 2016 года был установлен либо повышенный тариф за парковку — 200 рублей в час, либо дифференцированный, в зависимости от времени суток: днем 60 рублей за первый час стоянки, а далее — 100 рублей в час, с 20.00 до 08.00 — 60 рублей в час, уточнили в Дептрансе.