Мажоры на тротуаре: хаотичная парковка возвращается в центр Москвы
Корреспондент РИАМО прогулялся по центру и проверил, соблюдаются ли правила парковки.
Корреспондент РИАМО прогулялся по центру и проверил, соблюдаются ли правила парковки.
Несколько лет назад власти Москвы решили навести порядок с хаотичной парковкой в центре и создать удобный пешеходный маршрут для туристов и горожан, который объединил несколько центральных улиц и переулков. Для этого были расширены тротуары, созданы парковочные карманы и введена плата за парковку. Однако эти меры слабо работают — дорогие иномарки часто паркуются прямо на тротуаре, не боясь штрафов и эвакуаторов.
Самые вопиющие нарушения можно увидеть на улице Большая Дмитровка, где появились широкие тротуары еще в 2014 году. Особенно это бросается в глаза с началом теплого сезона, когда на улицах большой поток гуляющих.
Автомобили здесь паркуются и на проезжей части, и прямо на тротуарах, что сильно затрудняет перемещение как пешеходам, так и другим машинам.
Хаотичная парковка начинается практически сразу при выходе из метро «Театральная». Здесь постоянно можно наблюдать картину, как возле магазинов и кафе паркуются BMW, Porsche и другие дорогие авто, часто с закрытыми или скрученными номерами.
На всем протяжении улицы удалось насчитать полтора — два десятка нарушителей.
Многие любители припарковаться в неположенном месте более предусмотрительны и заранее прячут номера:
Нарушают правила парковки и такси, которые, в отличие от дорогих иномарок, стараются как можно быстрее уехать, заметив, что их снимают. Один из таксистов перекрыл въезд во двор карете «Скорой помощи» с включенными проблесковыми огнями и сиреной, и экипажу пришлось ждать, пока легковушка освободит проезд.
Все парковочные карманы на Большой Дмитровке, конечно, были заняты. При этом большая парковка возле здания Совета Федерации, как всегда, полупустая, там стояло всего 3−4 машины, а охранник вежливо объяснил, что это места для сотрудников.
На Кузнецком Мосту, который полностью стал пешеходным, тоже встречаются автомобилисты, для которых, вероятно, не действуют правила парковки.
Прохожие, очевидно, давно привыкли к такой ситуации и обходят припаркованные машины, не возмущаясь.
Машины инкассации тоже особо не заморачиваются и часто паркуются поперек тротуара. Так, на другом участке Кузнецкого на тротуар выехал инкассаторский фургон.
Буквально через пару десятков метров похожий маневр совершила BMW. Автомобиль заехал на тротуар, оттуда с заднего сиденья вышла девушка и быстро ушла. Водитель тоже вышел, поговорил пару минут с
На Петровке в основном та же картина. Здесь можно заметить паркующиеся на тротуаре или прямо на дороге Bentley Mulsanne, Porsche Cayenne, Mercedes и прочие марки стоимостью в миллионы рублей.
Стоит заметить, что все парковочные карманы здесь заняты. Один джип не сумел до конца вписаться в
Традиционно среди нарушителей правил парковки таксисты, которые либо ждут клиентов на обочинах, значительно сужая проезжую часть, либо начинают высаживать пассажиров чуть ли не посреди дороги, слегка прижавшись к обочине.
При подъезде к ЦУМу водители пытались уместиться в парковочных карманах в два ряда. Естественно, получилось это у них плохо, и часть дороги оказалась занята.
При этом большой заездной карман возле ЦУМа перекрыт, судя по табличкам на столбиках, это ведомственная парковка Росморречфлота, которая пустует. Автомобилистам приходилось оставлять машины рядом и занимать проезжую часть, вместо того, чтобы занять свободное
Кстати, при благоустройстве Петровки проезжую часть сузили примерно на 2,5 метра, а пешеходные зоны стали шире в среднем на 3 метра.
Для сравнения мы решили пройтись по Пятницкой улице, где также создана большая пешеходная зона со множеством кафе и баров, которая традиционно пользуется большой популярностью у москвичей.
Здесь ситуация с парковкой оказалась лучше, за небольшими исключениями, например, газели, полностью припаркованной на тротуаре, и BMW, заехавшей на пешеходную часть улицы боковыми колесами.
За все время осмотра корреспондент РИАМО не заметил на центральных улицах ни эвакуаторов, ни машин ГИБДД.
Как сообщили РИАМО в столичном департаменте транспорта и
«Машины нарушителей перемещаются на специализированные стоянки. Всего за 1 квартал 2018 года с этих улиц было эвакуировано 585 нарушителей», — заявили в
По данным департамента, всего на улицах Большая Дмитровка и Петровка, а также в прилегающих к ним переулках организовано более 200
Парковочные места здесь пользуются повышенным спросом у автомобилистов, поэтому для повышения оборачиваемости на этих участках в конце 2016 года был установлен либо повышенный тариф за парковку — 200 рублей в час, либо дифференцированный, в зависимости от времени суток: днем 60 рублей за первый час стоянки, а далее — 100 рублей в час, с 20.00 до 08.00 — 60 рублей в час, уточнили в Дептрансе.
Как отметили в департаменте, особое внимание в местах массового скопления горожан уделяется автомобилям с отсутствующими номерами, они перемещаются на спецстоянки в рамках решения антитеррористической комиссии.