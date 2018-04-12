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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Москва требует позволить экипажу «Норда» вернуться домой — Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Москва требует от Киева позволить экипажу захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» беспрепятственно вернуться на родину. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что украинская сторона уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в заложниках экипаж российского судна «Норд».

«Просто зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз демонстрирует четко характер и двуличие киевского руководства, которое, требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми. Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым», — заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на надлежащую оценку действий украинских властей на международной арене.

Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества. До тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Позже украинская прокуратура заподозрила капитана в незаконной ловле рыбы. При этом ведомство ходатайствовало избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства, что предусматривает сдачу всех паспортов, запрет на выезд из города проживания без разрешения следователя, необходимость являться в суд и к следователю по первому их требованию.

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