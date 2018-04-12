На Кубани 13 апреля ожидаются кратковременный дождь, гроза

На Черноморском побережье в дневные и утренние часы местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, на юге побережья с переходом на юго-восточный, южный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с, в районе Новороссийска северо-восточный 12−17 м/с, порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 °С, днем 17−22 °С.