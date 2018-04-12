На Кубани 13 апреля ожидаются кратковременный дождь, гроза
Ветер восточных направлений 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 °С, днем 13−18 °С, местами по югу до +23 °С.
Ветер восточных направлений 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 °С, днем 13−18 °С, местами по югу до +23 °С.
На Черноморском побережье в дневные и утренние часы местами небольшой дождь. Ветер
В Краснодаре днем кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 5−10 м/с, днем до 13 м/с. Температура воздуха ночью 9−11 °С, днем 17−19 °С.
Сочи +19…+21 °C кратковременный дождь.
Туапсе +20…+22 °C возможен дождь.
Геленджик +19…+21 °C возможен дождь.
Новороссийск +19…+21 °C без осадков.
Анапа +19…+21 °C без осадков.
Крымск +19…+21 °C возможен дождь.
Ейск +13…+15 °C без осадков.
Тихорецк +15…+17 °C без осадков.
Кропоткин +18…+20 °C возможен дождь.
Армавир +18…+20 °C возможен дождь.
Лабинск +20…+22 °C возможен дождь.
Белореченск +20…+22 °C возможен дождь.
Горячий Ключ +19…+21 °C возможен дождь.
Краснодар +17…+19 °C кратковременный дождь.
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