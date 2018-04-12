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17:59 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 13 апреля ожидаются кратковременный дождь, гроза

Ветер восточных направлений 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 °С, днем 13−18 °С, местами по югу до +23 °С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 764 мм рт. ст. 5 м/с

На Черноморском побережье в дневные и утренние часы местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, на юге побережья с переходом на юго-восточный, южный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с, в районе Новороссийска северо-восточный 12−17 м/с, порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 °С, днем 17−22 °С.

В Краснодаре днем кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 5−10 м/с, днем до 13 м/с. Температура воздуха ночью 9−11 °С, днем 17−19 °С.

Сочи +19…+21 °C кратковременный дождь.

Туапсе +20…+22 °C возможен дождь.

Геленджик +19…+21 °C возможен дождь.

Новороссийск +19…+21 °C без осадков.

Анапа +19…+21 °C без осадков.

Крымск +19…+21 °C возможен дождь.

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C возможен дождь.

Приморско-Ахтарск +14…+16 °C без осадков.

Ейск +13…+15 °C без осадков.

Тихорецк +15…+17 °C без осадков.

Кропоткин +18…+20 °C возможен дождь.

Армавир +18…+20 °C возможен дождь.

Лабинск +20…+22 °C возможен дождь.

Белореченск +20…+22 °C возможен дождь.

Горячий Ключ +19…+21 °C возможен дождь.

Краснодар +17…+19 °C кратковременный дождь.

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