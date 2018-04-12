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17:57 (мск), источник: Новый Калининград

Администрация Калининграда отменила развод мостов

Администрация Калининграда отменила развод мостов «Юбилейный» и «Высокий» в ночь с 12 на 13 апреля, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мэрия объявила о разводе мостов на ул. Эпроновской и Октябрьской с 23:00 до 5:00 из-за прохождения плавсредств, следующих из Калининграда в Полесск.

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