В Кишиневе появился «цветочный ковер» за два миллиона
Перед Кафедральным собором в Кишиневе появилась новая клумба, фотографии которой стали популярными в соцсетях.
Перед Кафедральным собором в Кишиневе появилась новая клумба, фотографии которой стали популярными в соцсетях.
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В сквере Кафедрального собора в Кишиневе обустроили новую клумбу, стилизованную под традиционный молдавский ковер.
Цветы, высаженные судя по всему в кадках, будут украшать центр столицы на протяжении одной недели, после этого их распределят по паркам Кишинева. Стоит эта красота 1,8 миллиона леев. Деньги взяты из муниципального бюджета.
«Мы хотим, чтобы жители столицы радовались этой красоте! Мы будем работать для того, чтобы Кишинев посещало все больше туристов, будем его развивать и даже привлекать для этого дополнительные средства», — заявила на
Она добавила, что в этом году жители столицы смогут увидеть, на что конкретно потрачены деньги налогоплательщиков. По словам и.о. мэра, раньше тоже покупались цветы, но их не особо было видно в городе.
Раду надеется, что подобные проекты станут традицией для Кишинева. Кстати, «цветочный ковер» «постелили» сотрудники Ассоциации зеленого хозяйства.
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