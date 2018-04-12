В Кишиневе появился «цветочный ковер» за два миллиона

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В сквере Кафедрального собора в Кишиневе обустроили новую клумбу, стилизованную под традиционный молдавский ковер.

Цветы, высаженные судя по всему в кадках, будут украшать центр столицы на протяжении одной недели, после этого их распределят по паркам Кишинева. Стоит эта красота 1,8 миллиона леев. Деньги взяты из муниципального бюджета.

«Мы хотим, чтобы жители столицы радовались этой красоте! Мы будем работать для того, чтобы Кишинев посещало все больше туристов, будем его развивать и даже привлекать для этого дополнительные средства», — заявила на пресс-конференции и.о. мэра Кишинева Силвия Раду.

Она добавила, что в этом году жители столицы смогут увидеть, на что конкретно потрачены деньги налогоплательщиков. По словам и.о. мэра, раньше тоже покупались цветы, но их не особо было видно в городе.