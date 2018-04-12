Космос наш: в Ташкенте отметили годовщину полета Гагарина
У памятника Юрию Гагарину в Ташкенте 12 апреля отпраздновали День космонавтики.
У памятника Юрию Гагарину в Ташкенте 12 апреля отпраздновали День космонавтики.
Вспомнить о первом полете человека в космос пришли сотни гостей разных возрастов. Гостями праздника стали и школьник, и ветераны.
Всех пришедших ждали стенды, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника. Состоялся и небольшой концерт.
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