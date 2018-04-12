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18:01 (мск), источник: Sputnik

Космос наш: в Ташкенте отметили годовщину полета Гагарина

У памятника Юрию Гагарину в Ташкенте 12 апреля отпраздновали День космонавтики.

Вспомнить о первом полете человека в космос пришли сотни гостей разных возрастов. Гостями праздника стали и школьник, и ветераны.

Всех пришедших ждали стенды, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника. Состоялся и небольшой концерт.

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