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18:08 (мск), источник: 36on.ru

16-летнего подростка, пропавшего в Воронежской области, нашли живым

16-летний студент техникума нашелся в городе Поворино. Об этом сообщили журналистам портала 36on.ru волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Артем П. был найден сегодня, 12 апреля, сотрудниками полиции. Известно, что с ним сейчас все в порядке. Однако где он находился все эти дни, еще предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, что парень сбежал из дома 9 апреля. Сегодня утром полицейские распространили на него ориентировку. Спустя несколько часов после этого студента удалось найти.

В Воронеже сейчас продолжают искать 66-летнего мужчину без фаланги пальца, пропавшего в тот же день на улице Электровозной. Всех, кто знает, где может находиться Геннадий Самсонов, просят связаться с волонтерами.

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