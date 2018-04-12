16-летнего подростка, пропавшего в Воронежской области, нашли живым
16-летний студент техникума нашелся в городе Поворино. Об этом сообщили журналистам портала 36on.ru волонтеры
16-летний студент техникума нашелся в городе Поворино. Об этом сообщили журналистам портала 36on.ru волонтеры
Артем П. был найден сегодня, 12 апреля, сотрудниками полиции. Известно, что с ним сейчас все в порядке. Однако где он находился все эти дни, еще предстоит выяснить правоохранителям.
Напомним, что парень сбежал из дома 9 апреля. Сегодня утром полицейские распространили на него ориентировку. Спустя несколько часов после этого студента удалось найти.
В Воронеже сейчас продолжают искать 66-летнего мужчину без фаланги пальца, пропавшего в тот же день на улице Электровозной. Всех, кто знает, где может находиться Геннадий Самсонов, просят связаться с волонтерами.
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