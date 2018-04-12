16-летнего подростка, пропавшего в Воронежской области, нашли живым

Артем П. был найден сегодня, 12 апреля, сотрудниками полиции. Известно, что с ним сейчас все в порядке. Однако где он находился все эти дни, еще предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, что парень сбежал из дома 9 апреля. Сегодня утром полицейские распространили на него ориентировку. Спустя несколько часов после этого студента удалось найти.