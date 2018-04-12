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18:11 (мск), источник: Volga News

Какие торговые центры требует закрыть прокуратура

Прокуратура Самарской области в судах требует приостановить деятельность шести торговых центров из-за нарушений норм пожарной безопасности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества облпрокуратуры Николай Маврин.

Так, претензии у надзорного ведомства возникли к самарскому ТЦ «Европа», тольяттинским «Юности», «Восходу», «Кольцу» и «Каретному двору», а также объекту в Большой Глушице, которым управляет ИП Герасимова.

Как сообщил Николай Маврин, прокуратурой Самарской области с привлечением инспекторов МЧС проводится масштабная проверка соблюдения норм пожарной безопасности в торговых комплексах региона. В рамках этой проверки и были выявлены нарушения, ставшие причиной для обращения в суд.

Николай Маврин в продолжение отметил, что проверка еще не завершена и, возможно, последуют обращения в суды по другим торговым центрам.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о намерении регионального управления МЧС закрыть 20 ТЦ. Комментируя ее, начальник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский,
отметил, что это предварительные данные.

Он пояснил, что на этих объектах, по предварительной информации есть «совокупность нарушений». Однако, чтобы сделать однозначный вывод об уровне опасности, необходимо проанализировать всю документацию.

«Когда этот анализ проведут органы прокуратуры, будет сформирован окончательный список», — сообщил Садовский, отказавшись назвать объекты, вошедшие в предварительный реестр опасных.

Он добавил, что с 13 апреля начнется проведение внеплановых проверок в соответствии с поручениями правительства РФ.

«Это не повторная проверка — не надо путать. То была проверка органом прокуратуры, а сейчас будет проверка органом государственного пожарного надзора», — пояснил представитель МЧС.

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