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18:47 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы расписали для принца Гарри и его невесты чайный сервиз

Чайный сервиз направят по адресу Кенсингтонского дворца — найти его не сложно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусы собрались в одном из торговых центров Минска по весьма затейливому поводу — расписать керамический сервиз для королевской семьи. Последняя об этом намерении еще не знает, но собравшиеся настроены решительно. Сервиз дополнят несколькими килограммами чая и отправят в Кенсингтонский дворец как подарок Гарри и его невесте.

На мастер-классе по керамике, на котором и реализовывали план, собрались все желающие, но в сервиз для Гарри и Меган попадут только лучшие чашечки. Корреспондент Sputnik побывала на мастер-классе и выяснила, что белорусы любят больше — керамику или королевскую семью.

Аист летит к Меган и Гарри

Некоторые посетители мастер-класса не скрывают своего интереса к королевской семье. Анна рисует на чашечке для пары белорусского аиста, который традиционно приносит ребенка — говорит, на Биг-Бен Меган и Гарри из окна могут посмотреть.

«Мне было девять лет, когда погибла принцесса Диана. В то время были популярны журналы с наклейками, в моем с принцессой не хватает только двух. Я никогда там не была, но люблю культуру, историю, спорт этой страны», — рассказала девушка.

Кто-то рисовать любит еще больше, чем Великобританию. А чтобы в Лондоне знали, что такое Беларусь, одна из участниц — Екатерина — попытается на чашечку перенести одну из картин Марка Шагала.

«Пара сейчас находится на прекрасном этапе, это такое состояние полета! Мне на свадьбу друзья тоже подарили сервиз, до сих пор пьем из него чай», — рассказала собеседница.

За соседним столиком Светлана рисует на чашке рыбок в коронах, а на донышке — аккуратное сердечко. И поясняет — в детстве нас всегда уговаривали, мол, доедай все! И как же приятно будет, допив чай, обнаружить на дне чашки сердечко.

«И вспомнить, что любовь — это главное. А мое самое знаковое чаепитие обычно происходит в первый день отпуска. Просыпаешься и, выпивая первую чашку чая, чувствуешь блаженство», — смеется девушка.

Авторы некоторых рисунков свои чашки никому не собираются передавать и намерены оставить их себе.

А кто-то пришел на мастер-класс не ради королевской семьи, а ради опыта. Поэтому на некоторых чашках не британская символика, а, к примеру, милые панды. Авторы этих рисунков свои чашки никому не собираются передавать и намерены оставить при себе.

Держи кисти в чистоте

Участие в мастер-классе принимают и профессиональные художники Митя Писляк, Надя Бука, Базыль Стахиевич. Мастера по керамике из студии Moon Ceramic учат и любителей, и профессионалов азам работы с новыми материалами. Оказалось, что глина хоть внешне простой, но прихотливый материал, и даже художник может не сразу с ней совладать.

Желающим обучиться росписи по керамике дают несколько важных советов:

держать кисточки в чистоте; спешить — краски для керамики быстро высыхают; не смешивать цвета и быть готовыми к тому, что обжиг сделает их ярче.

Правила не такие сложные, как в королевском доме, но такие же строгие.

А тем временем принц Гарри и его невеста Меган Маркл продолжают готовиться к свадьбе. Церемония пройдет 19 мая в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

Приглашенным гостям Гарри и Меган уже объявили, что не хотят подарков, и попросили их перечислить деньги на благотворительность. Для этого пара выбрала восемь благотворительных организаций разной направленности — от помощи бездомным до защиты женщин в Индии. Но белорусы справедливо рассудили, что сервиз на свадьбе лишним не бывает.

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