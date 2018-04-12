Белорусы расписали для принца Гарри и его невесты чайный сервиз
Чайный сервиз направят по адресу Кенсингтонского дворца — найти его не сложно.
Чайный сервиз направят по адресу Кенсингтонского дворца — найти его не сложно.
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусы собрались в одном из торговых центров Минска по весьма затейливому поводу — расписать керамический сервиз для королевской семьи. Последняя об этом намерении еще не знает, но собравшиеся настроены решительно. Сервиз дополнят несколькими килограммами чая и отправят в Кенсингтонский дворец как подарок Гарри и его невесте.
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Аист летит к Меган и Гарри
Некоторые посетители
«Мне было девять лет, когда погибла принцесса Диана. В то время были популярны журналы с наклейками, в моем с принцессой не хватает только двух. Я никогда там не была, но люблю культуру, историю, спорт этой страны», — рассказала девушка.
«Пара сейчас находится на прекрасном этапе, это такое состояние полета! Мне на свадьбу друзья тоже подарили сервиз, до сих пор пьем из него чай», — рассказала собеседница.
За соседним столиком Светлана рисует на чашке рыбок в коронах, а на донышке — аккуратное сердечко. И поясняет — в детстве нас всегда уговаривали, мол, доедай все! И как же приятно будет, допив чай, обнаружить на дне чашки сердечко.
«И вспомнить, что любовь — это главное. А мое самое знаковое чаепитие обычно происходит в первый день отпуска. Просыпаешься и, выпивая первую чашку чая, чувствуешь блаженство», — смеется девушка.
Авторы некоторых рисунков свои чашки никому не собираются передавать и намерены оставить их себе.
А
Держи кисти в чистоте
Участие в
Желающим обучиться росписи по керамике дают несколько важных советов:
держать кисточки в чистоте; спешить — краски для керамики быстро высыхают; не смешивать цвета и быть готовыми к тому, что обжиг сделает их ярче.
Правила не такие сложные, как в королевском доме, но такие же строгие.
А тем временем принц Гарри и его невеста Меган Маркл продолжают готовиться к свадьбе. Церемония пройдет 19 мая в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.
Приглашенным гостям Гарри и Меган уже объявили, что не хотят подарков, и попросили их перечислить деньги на благотворительность. Для этого пара выбрала восемь благотворительных организаций разной направленности — от помощи бездомным до защиты женщин в Индии. Но белорусы справедливо рассудили, что сервиз на свадьбе лишним не бывает.
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