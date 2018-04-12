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19:17 (мск), источник: Известия

Поехали!

Новая жизнь павильона «Космос» на ВДНХ.

Источник: Павел Бедняков / Известия

На ВДНХ в отреставрированном павильоне «Космос» открылся музейный центр «Космонавтика и авиация», один из крупнейших в стране. Одними из первых центр посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Портал iz.ru представляет репортаж из нового музея.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Среди экспонатов — подлинные посадочные модули советских и российских космических кораблей.

Источник: Павел Бедняков / Известия

В музее можно увидеть и экспериментальный скафандр «Кречет-94», разрабатывавшийся для экспедиции на Луну, и скафандр «Сокол», используемый в отечественных исследованиях космоса с 1973 года.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Молодому поколению будет, безусловно, интересно воочию увидеть знаменитый «Луноход» — первый в мире самоходный аппарат для исследования других планет.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Павильон прошел полную реставрацию, тщательно воссоздан гигантский купол, венчающий здание.

Источник: Павел Бедняков / Известия

В павильоне собраны более 100 экспонатов, предоставленных предприятиями космической отрасли, архивные документы и созданные специально для центра макеты техники.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Полномасштабный макет орбитального комплекса «Мир» — гвоздь экспозиции.

Источник: Павел Бедняков / Известия

В музее можно увидеть и нерукотворные космические объекты, правда, лишь в виде макетов — например, макет кометы Чурюмова-Герасименко.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Это СК-1, первый в мире космический скафандр. Именно такими пользовались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие первопроходцы космоса.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Площадь экспозиции составляет около 28 тыс. кв. м. На ней размещены музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер и зоны отдыха и семейного досуга.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Пилотируемая орбитальная станция «Мир» работала в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года.

Источник: Павел Бедняков / Известия

Масштабные макеты ракет-носителей являются визуальным стержнем экспозиции.

Источник: Павел Бедняков / Известия
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Суперсовременный выставочный комплекс появился в павильоне «Космос» после реставрации
Во время загрузки произошла ошибка.
19:12 (мск)© Ньюстюб
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