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Новая жизнь павильона «Космос» на ВДНХ.
Новая жизнь павильона «Космос» на ВДНХ.
На ВДНХ в отреставрированном павильоне «Космос» открылся музейный центр «Космонавтика и авиация», один из крупнейших в стране. Одними из первых центр посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Портал iz.ru представляет репортаж из нового музея.
Среди экспонатов — подлинные посадочные модули советских и российских космических кораблей.
В музее можно увидеть и экспериментальный скафандр «Кречет-94», разрабатывавшийся для экспедиции на Луну, и скафандр «Сокол», используемый в отечественных исследованиях космоса с 1973 года.
Молодому поколению будет, безусловно, интересно воочию увидеть знаменитый «Луноход» — первый в мире самоходный аппарат для исследования других планет.
Павильон прошел полную реставрацию, тщательно воссоздан гигантский купол, венчающий здание.
В павильоне собраны более 100 экспонатов, предоставленных предприятиями космической отрасли, архивные документы и созданные специально для центра макеты техники.
Полномасштабный макет орбитального комплекса «Мир» — гвоздь экспозиции.
В музее можно увидеть и нерукотворные космические объекты, правда, лишь в виде макетов — например, макет кометы
Это СК-1, первый в мире космический скафандр. Именно такими пользовались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие первопроходцы космоса.
Площадь экспозиции составляет около 28 тыс. кв. м. На ней размещены
Пилотируемая орбитальная станция «Мир» работала в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года.
Масштабные макеты
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