Выброшенные в мусор украшения стоимостью 2,5 млн тенге вернули ювелирному магазину

Источник: Kazinform

«Если честно я очень рад, что все так закончилось. Дня два назад мне позвонил один мужчина и рассказал про одного человека, который живет в частном секторе возле ЖК “Москва” на улице Валиханова. Он описал его — бородатый, невысокий, пузатый. Сказал, что, возможно, этот мужчина мог найти эти украшения. А сегодня я вышел на улицу и увидел его. Я подошел к нему и спросил про украшения. Он подтвердил, что нашел их», — рассказал охранник ювелирного магазина ASSYLY Жандос Амирханов.

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По его словам, мужчина оказался немым и безработным.

«Он написал на бумажке свой адрес, и мы поехали к нему домой. Как я и обещал, мы отблагодарили его. Он получил 100 тысяч тенге. Все украшения оказались на месте, он даже не распечатывал пакет», — сказал молодой человек.

Жандос Амирханов также хочет отблагодарить мужчину, который сообщил ему полезную информацию.

По словам охранника, после этого происшествия он несколько раз проверяет мусор прежде чем выбросить.

8 апреля охранник магазина ASSYLY случайно выкинул ювелирные изделия весом 5 килограммов стоимостью 2,5 млн тенге.