Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20. Сила ветра составит 7−12 м/с, днем прогнозируются порывы до 15 м/с.

В Симферополе в выходные дни будет переменная облачность, осадков не предвидится. В субботу температура воздуха ночью достигнет +7…+9 градусов, днем — +18…+20. В воскресенье ночью температура будет на два градуса ниже, днем — на один.