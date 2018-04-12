Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории
В России построили тягач «Вощина-1»
Где рождаются современные принцы и принцессы
В России нашли самый дорогой дом
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Как космические путешествия повлияли на моду
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
Рогозин ответил Трампу на угрозы его же словами
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
21:31 (мск), источник: РИА Крым

Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 33% 760 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20. Сила ветра составит 7−12 м/с, днем прогнозируются порывы до 15 м/с.

В Симферополе в выходные дни будет переменная облачность, осадков не предвидится. В субботу температура воздуха ночью достигнет +7…+9 градусов, днем — +18…+20. В воскресенье ночью температура будет на два градуса ниже, днем — на один.

В Севастополе в выходные также переменная облачность, и без осадков. В субботу столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +15…+17. В воскресенье будет на один градус прохладнее.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
СМИ сообщили о положительных результатах анализов на хлор в Думе
Помпео заявил о гибели в феврале «сотен россиян» в Сирии
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны
Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
Григория Явлинского обвинили в авторитаризме
СМИ: опасная зона для полетов введена к югу от Кипра до 12 мая
Поющая дорога свела с ума жителей нидерландской деревни
Спорт
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной В четверг было объявлено, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России на ЧМ-2018
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь