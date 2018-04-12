В Башкирии в Зубово остановился подъем воды
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Подъем воды на подтопленной территории в поселке Зубово Уфимского района остановлен, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Напомним, подъём уровня воды в реке Берсувань с 11 на 12 апреля привел к подтоплению домов и придомовых территорий по улицам Сельская, Центральная, Полевая.
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