В Башкирии в Зубово остановился подъем воды

В течение всего дня в поселке велись спасательные работы. Спасатели проводили эвакуацию местного населения и автотранспорта, оказывали помощь в доставке продуктов питания и воды, осуществляли воздушную разведку подтопленной территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно со спасательными работами была организована работа по обсыпке песчано-гравийной смесью участка поступления воды из реки Берсувань. С завершением работ по обсыпке в 20 часов 12 апреля подъем воды на подтопленной территории в Зубово остановлен. В ближайшие сутки запланирована работа по откачке воды из подтопленной территории.