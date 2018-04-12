Рассекреченный: легендарный Кожедуб благословил космонавта из Молдовы
Рассказ в День космонавтики: как знаменитый
Рассказ в День космонавтики: как знаменитый
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Советский
О своем отце корреспонденту Sputnik рассказала дочь, доктор искусствоведения, художник Виктория Рокачук.
Виктор Рокачук родился на территории исторической Молдовы — в селе Рашков Хотинского района Черновицкой области Украины. Он — неофициальный дублер космонавта Владимира Джанибекова.
В 1968 году после окончания авиашколы, которая располагалась в Липецкой и Тамбовской областях России, Рокачук должен был быть направлен в группу советских войск в ГДР. Но по воле случая произошло его знакомство с легендарным
«Именно по рекомендации Ивана Никитовича папа был направлен в Московский военный округ, в штаб ВВС. Тогда вместе с папой туда прибыло четверо ребят. Отца распределили в Центр подготовки — это была войсковая часть номер 25462, где был установлен первый тренажер для тренировки космонавтов», — рассказала Рокачук.
По ее словам, позже, после смерти Юрия Гагарина, в этой части, в городе Торжке Калининской (ныне Тверской — ред.) области, был установлен памятник космическому кораблю «Восток-1».
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«Потом, после строительства Звездного городка в Подмосковье, все
Официально Виктор Рокачук не был дублером Владимира Джанибекова, но неофициально помогал ему и таким, как он. Более восьми лет наш соотечественник прослужил в вооруженных силах.
«Это были нечеловеческие тренировки, огромные физические нагрузки. Их не выдерживало больше половины ребят — теряли сознание на тренировках. Например, у Анатолия Карташова из Киева на центрифуге вся кровь на спине выступила, лопнули сосуды. А ведь именно он должен был лететь первым из того состава», — вспоминает Виктория рассказы отца.
Виктор Рокачук.
Информацию об участии Рокачука и ряда других
«Даже в семье об этом не говорилось. Но все изменилось, когда мне уже было
Она отметила, что после своей «космической эпопеи» Виктор Рокачук получил докторскую степень по философии, с 1986 по 2002 год преподавал в Государственном техническом университете Молдовы, а теперь работает по тому же профилю на Украине, в
Остается добавить, что сама Виктория в знак глубокого уважения и любви к отцу, выходя замуж, оставила девичью фамилию — Рокачук.
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