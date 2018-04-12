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21:04 (мск), источник: Sputnik.md

Рассекреченный: легендарный Кожедуб благословил космонавта из Молдовы

Рассказ в День космонавтики: как знаменитый летчик-ас Иван Кожедуб навсегда изменил жизнь Виктора Рокачука из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Советский летчик-космонавт из Молдовы Виктор Рокачук пошел по своей профессиональной стезе благодаря герою Великой Отечественной войны, летчику-асу Ивану Кожедубу.

О своем отце корреспонденту Sputnik рассказала дочь, доктор искусствоведения, художник Виктория Рокачук.

Виктор Рокачук родился на территории исторической Молдовы — в селе Рашков Хотинского района Черновицкой области Украины. Он — неофициальный дублер космонавта Владимира Джанибекова.

В 1968 году после окончания авиашколы, которая располагалась в Липецкой и Тамбовской областях России, Рокачук должен был быть направлен в группу советских войск в ГДР. Но по воле случая произошло его знакомство с легендарным летчиком-асом времен Великой Отечественной войны Иваном Кожедубом.

«Именно по рекомендации Ивана Никитовича папа был направлен в Московский военный округ, в штаб ВВС. Тогда вместе с папой туда прибыло четверо ребят. Отца распределили в Центр подготовки — это была войсковая часть номер 25462, где был установлен первый тренажер для тренировки космонавтов», — рассказала Рокачук.

По ее словам, позже, после смерти Юрия Гагарина, в этой части, в городе Торжке Калининской (ныне Тверской — ред.) области, был установлен памятник космическому кораблю «Восток-1».

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«Потом, после строительства Звездного городка в Подмосковье, все летчики-космонавты были переведены туда. В Звездном папа прослужил чуть более двух лет. После своей аварии, произошедшей в результате разгерметизации, он помогал готовиться другим ребятам. Виктор Никодимович был в испытательном полку, с ним служили 22 героя Советского Союза, все летчики-испытатели», — отметила Рокачук.

Официально Виктор Рокачук не был дублером Владимира Джанибекова, но неофициально помогал ему и таким, как он. Более восьми лет наш соотечественник прослужил в вооруженных силах.

«Это были нечеловеческие тренировки, огромные физические нагрузки. Их не выдерживало больше половины ребят — теряли сознание на тренировках. Например, у Анатолия Карташова из Киева на центрифуге вся кровь на спине выступила, лопнули сосуды. А ведь именно он должен был лететь первым из того состава», — вспоминает Виктория рассказы отца.

Виктор Рокачук.

Информацию об участии Рокачука и ряда других летчиков-космонавтов в советском космическом проекте рассекретили уже после 1991 года.

«Даже в семье об этом не говорилось. Но все изменилось, когда мне уже было где-то 15 лет, и я кое-что узнала об этом этапе папиной жизни, в том числе и о полученных им и его коллегами травмах… Жаль, что после развала Советского Союза нет организации, которая хоть как-то социально защищала бы этих по-настоящему героических людей», — подчеркнула Рокачук.

Она отметила, что после своей «космической эпопеи» Виктор Рокачук получил докторскую степень по философии, с 1986 по 2002 год преподавал в Государственном техническом университете Молдовы, а теперь работает по тому же профилю на Украине, в Каменец-Подольском государственном университете, опубликовал ряд научных работ.

Остается добавить, что сама Виктория в знак глубокого уважения и любви к отцу, выходя замуж, оставила девичью фамилию — Рокачук.

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